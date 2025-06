Las Damas de Camioneros volvieron a la cima de Río Grande

Después de 4 años Camioneros volvió a lo más alto. Las chicas del Verde debieron esperar 13 certámenes para volver a gritar campeón. En la segunda final del Torneo Apertura de Futsal AFA vencieron 2 a 0 a ADEFU y obtuvieron el objetivo trazado a principios de año, donde todos los cañones apuntaron a los eventos regionales y nacionales pero con proyección a lo local, y vaya que dio sus frutos esa planificación.

RIO GRANDE.- Con esta victoria y el empate en la primera final el Camión sumó cuatro puntos contra uno del rival y así llegó la tan merecida obtención del certamen, que se hizo esperar pero que ahora tiene otro sabor y ya las jugadoras lo están disfrutando.

Tras el entretenido empate de la primera final se esperaba una revancha similar o mejor, y la verdad que la primera etapa de este segundo encuentro definitorio lo fue, tuvo de todo, intensidad, garra y ganas de ganar, algo que no siempre ocurrió en oportunidades que se midieron estas dos rivales.

Las primeras llegadas claras fueron de las Naranjas, quienes aprovechando las bandas lograron desequilibrar, así lo tuvo Lara Méndez y Mica Arias; mientras que la más clara fue un remate de Tati Ruiz a la salida de un tiro libre indirecto ante una equivocación del rival, pero el remate de la capitana de ADEFU lo detuvo Lorena Montaña de manera magistral, incluso jugándose la cara para evitar que la pelota llegase a la red.

Por el lado de Camioneros la más peligrosa fue Karen Ramírez, quien cada vez que logró postearse como pivot generó mucho peligro. Dos veces que recibió de espaldas al arco, las dos veces logró darse vuelta y sus remates fueron controlados de forma excepcional por Antonella Vukasovic, sobre todo la segunda quien voló abajo para sacar el remate cruzado de la rival.

Pero a dos minutos del cierre de la primera etapa, y cuando todo indicaba que ambas se iban al descanso largo empatadas, ADEFU durmió en un tiro de esquina que el Verde hizo rápido buscando a Karen quien, de zurda, encontró el segundo palo y fue en vano la estirada de la arquera que no pudo sacar la pelota de la ratonera.

La segunda mitad no tuvo el mismo ritmo que en el primer tiempo, tampoco las llegadas fueron tan claras, ADEFU buscó pero a los ponchazos y no logró llegar con claridad a partir de su juego colectivo, el que en otros momentos era su fuerte, pero está claro que al Naranja le está costando el recambio y que las nuevas chicas aún no tienen el mismo ritmo de las más experimentadas, pero el hecho de apoyar a las más chicas hay que reconocer el valor que ha tenido Gonzalo Zabala de apostar a ellas y de ir a buscar.

Y destacamos esto porque en la final del Regional de Clubes jugado en esta ciudad en marzo el único protagonista fue Camioneros, ADEFU apostó a defenderse en todo momento y llegar a los penales; tres meses después, el Naranja volvió a ser competitivo.

Trabado, disputado, hablado, típico de una final, las chicas no se guardaron nada a la hora de meter y meter pero a la hora de buscar jugadas colectivas trascendentes, muy difíciles de encontrar y así pasaron los primeros 10 minutos sin poco por rescatar.

Sobre los 11:20 una gran salida del fondo por parte del Camión encontró volando a Valentina Yañez quien tras ganar varios metros metió un pase cruzado al centro del área para la gran diagonal que metió Constanza Ackerman quien anticipó el achique de la guardameta y tocó con sutileza para el 2 a 0.

ADEFU desde el mismo saque del medio salió decidido a buscar el descuento, se descuidó atrás y le permitió la contra al rival, que tuvo, justamente en la mencionada Ackerman, la chance del 3 a 0 pero no llegó a conectar por el segundo palo, y en esa jugada se golpeó con la delantera, la arquera Antonella Vukasovic quien fue reemplazada por la juvenil Nazarena Aguilar y con más vocación ofensiva se fue a jugar arriba para el cinco contra cuatro.

No logró generar mucho peligro esta alternativa, pero sí obligó a que Camioneros cometiera muchas infracciones, y a un minuto y medio del final ADEFU tuvo un tiro libre sin barrera cuyo remate de Taty Ruiz pegó en el travesaño y se fue afuera.

Fue lo último del juego; los segundos restantes los supo consumir el ganador que al escuchar la chicharra del cierre festejó a lo grande el título alcanzado, el primero de muchas de estas chicas del Verde que son el recambio apostado a principios de año con sus juveniles y con la base experimentada del Celeste FC, y con el entrenador de estas, Juan Sánchez.

Camioneros 2 – 0 ADEFU

Camioneros: Lorena Montaña; Macarena Figueroa, Karen Ramírez, María Luján Villarroel, Constanza Ackerman. Fi. Valeria Sánchez, Maia Gativa, Danila Sánchez, Ludmila Bustamante, Gisela Burgos, Magalí García, Yanina Villegas, Yuliana Guerrero, Graciela Montecino, Micaela Montecinos, Valentina Yañez. DT: Juan Sánchez.

ADEFU: Antonella Vukasovic; Tatiana Ruiz, Micaela Arias, Maricel Rausch y Lara Méndez. Fi. Ariana Andrade, Valentina Mai, Morena Nievas, Luisana Domínguez, Mía Blanco, Maia Marcovecchio, Abril Araya, Milagros Machuca y Nazarena Aguilar. DT: Gonzalo Zabala.

Arbitros: Christian Farieri y Nicolás Garay.

Goles: Karen Ramírez y Constanza Ackerman.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Partido: Segunda final del Apertura.

Serie: Camioneros 4-1 en puntos.

Incidencias: No se registraron.

Historial – Femenino

Año/Torneo Campeón Subcampeón

2018 – Apertura Metalúrgico (1) Escuela Argentina

2018 – Clausura Metalúrgico (2) Escuela Argentina

2019 – Apertura Metalúrgico (3) Victoria

2019 – I CCRG Camioneros (1) Metalúrgico

2019 – Clausura Metalúrgico (4) Camioneros

2021 – Copa Centenario Kapones (1) ADEFU

2021 – Apertura Camioneros (2) Victoria

2021 – II CCRG Metalúrgico (5) Deportivo Córdoba

2021 – Clausura ADEFU (1) Deportivo Córdoba

2021 – Copa Anual Camioneros (3) ADEFU

2022 – Apertura Celeste FC (1) Metalúrgico

2022 – Clausura ADEFU (2) Metalúrgico

2022 – III CCRG Celeste FC (2) Kapones

2022 – Copa Anual ADEFU (3) Celeste FC

2023 – Apertura ADEFU (4) Celeste FC

2023 – IV CCRG Celeste FC (3) ADEFU

2023 – Clausura Victoria (1) Celeste FC

2023 – Copa Anual Victoria (2) ADEFU

2024 – I Supercopa ADEFU (5) Celeste FC

2024 – Apertura Metalúrgico (6) Celeste FC

2024 – Clausura Metalúrgico (7) Camioneros

2024 – V CCRG Metalúrgico (8) Celeste FC

2024 – Copa Anual Metalúrgico (9) No se definió

2025 – Apertura Camioneros (4) ADEFU