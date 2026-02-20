Las Casas de Jóvenes de La Plata y Córdoba abren sus puertas para iniciar el ciclo 2026

El Municipio de Río Grande invita a las juventudes fueguinas que estudian en La Plata a acercarse a la Casa “Rodrigo Bolívar”. Por otro lado, quienes residen en Córdoba se pueden sumar a las propuestas de la Casa “Ignacio Studer”.

RIO GRANDE.- En el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Martín Perez, el Municipio sigue acompañando a las juventudes fueguinas que desarrollan sus proyectos de vida fuera de la provincia, razón por la que se recuerda que están en funcionamiento las Casas de Jóvenes en las ciudades de La Plata y Córdoba.

La Casa de Jóvenes Fueguinos “Rodrigo Bolívar”, que se encuentra en La Plata, ubicada en calle 54 número 394, entre las calles 2 y 3, abre sus puertas este mes, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00. Bajo la consigna “Vení a la Casa y arrancamos el año junto con vos”, se invita a las y los estudiantes a conocer el espacio, estudiar, utilizar el servicio de impresión y compartir un ámbito pensado para el encuentro y la contención.

Por su parte, en la ciudad de Córdoba funciona la Casa de Jóvenes Fueguinos “Ignacio Studer”, la cual está situada en Félix Olmedo 2017; y funciona de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00. Este espacio está destinado a acompañar a quienes inician o continúan sus estudios superiores, ofreciendo salas de estudio, espacios de esparcimiento y coworking equipado con computadoras, conexión a internet y servicio de fotocopiado e impresión.

Ambas Casas de Jóvenes cuentan con comedor, espacios comunes y propuestas recreativas para la formación personal y de oficios. A su vez, forman parte de una política integral que incluye actividades culturales, encuentros comunitarios e iniciativas vinculadas a la prevención como el cuidado de la salud, en articulación con la Secretaría de Salud.

De esta forma, el Estado municipal reafirma su compromiso de estar presente, aún a la distancia, brindando herramientas para que las y los jóvenes fueguinos puedan estudiar, crecer y proyectar su futuro con mayor acompañamiento, contención y comunidad.