Las carreras que marcan tendencia en 2026: salud mental, bienestar y análisis social



Más allá de la tecnología, emergen oportunidades laborales en educación física, artes marciales, psicología, psicopedagogía y sociología con demanda creciente y proyecciones sólidas

BUENOS AIRES.- En tiempo en el que miles de jóvenes argentinos toman decisiones vocacionales, un momento clave para reconocer que el futuro del trabajo es mucho más que tecnología. Y si bien la inteligencia artificial y la innovación tecnológica son competencias críticas, emergen con fuerza oportunidades en campos orientados a la salud mental, el bienestar integral, la educación especializada y el análisis crítico de la realidad social. Estos campos, que serán tan demandados como las profesiones tecnológicas en 2026, ofrecen inserción laboral inmediata y la posibilidad de generar un impacto directo en la comunidad.

En este contexto, un enfoque integral que incorpore la inteligencia artificial como una herramienta transversal en los planes de estudio para potenciar la formación de los estudiantes, se vuelve clave. Siguiendo esta filosofía UFLO Universidad suma carreras emergentes que fortalecen la perspectiva interdisciplinaria y amplían las oportunidades, para que más personas accedan a estudios superiores que respondan a las necesidades actuales del entorno social y profesional. “En UFLO Universidad trabajamos de manera permanente en la búsqueda de la excelencia académica. Entendemos que el mundo laboral demanda profesionales capaces de adaptarse a los cambios constantes de la sociedad”, comenta Christian Kreber, Vicerrector General de UFLO (Universidad de Flores).

Como parte de su propuesta curricular para 2026 UFLO suma carreras nuevas a sus sedes o carreras que hasta ahora no contaban con oferta universitaria de este tipo en el país. Tal es el caso del Profesorado Universitario en Educación Física, que se comenzará a dictar en la sede de San Miguel y la Tecnicatura Universitaria en Artes Marciales, que se ofrecerá por primera vez como carrera universitaria en el país.

Christian Kreber, Vicerrector General de UFLO (Universidad de Flores).

El Profesorado Universitario en Educación Física no es una simple actualización de programas tradicionales: es una formación revolucionaria que entiende la educación física como un pilar estratégico del bienestar integral. En un contexto donde la salud mental y física son prioridades indiscutibles, la demanda de profesionales especializados en educación física ha crecido exponencialmente y ya no se limita a las aulas escolares. Los educadores físicos estarán capacitados para diseñar y coordinar programas de prevención de enfermedades crónicas en empresas y organismos públicos, mejorar la salud de empleados en una empresa, crear estrategias de inclusión social a través del movimiento para personas con discapacidad, entre otras habilidades.

La Tecnicatura Universitaria en Artes Marciales, es la primera carrera universitaria que profesionaliza integralmente la enseñanza y gestión de estas disciplinas milenarias. Las artes marciales han trascendido el combate deportivo para convertirse en herramientas estratégicas de desarrollo personal, resolución de conflictos y bienestar psicosocial. Sin embargo, hasta ahora no existía una carrera universitaria que formará profesionales con credenciales académicas para enseñar y gestionar estas disciplinas.

Junto a estas dos propuestas, UFLO mantiene carreras de excelencia comprobada que siguen siendo tendencia en el mercado laboral argentino.

Psicología: La Psicología se posiciona como una de las carreras con mayor demanda laboral en Argentina y proyecciones positivas para los próximos años. La razón es simple: la salud mental se ha convertido en una prioridad indiscutible en la agenda pública, empresarial y comunitaria. Su alta demanda también se explica por la diversificación de áreas de inserción laboral, el aumento de problemáticas psicosociales y una mayor conciencia social sobre la importancia del bienestar psicológico. Argentina enfrenta un aumento significativo en la búsqueda de servicios de salud mental. Según datos del sector, la demanda de psicólogos supera ampliamente la oferta de profesionales. Esto genera oportunidades de empleo inmediatas para los egresados.

Psicopedagogía: En un contexto donde la inclusión educativa, la diversidad y la atención a las dificultades de aprendizaje son ejes centrales de las políticas educativas, los psicopedagogos son profesionales imprescindibles. La Ley de Educación Nacional y las normativas provinciales exigen que las instituciones educativas cuenten con equipos de orientación que incluyan psicopedagogos. Esto genera una demanda estructural y permanente. Argentina avanza hacia modelos educativos más inclusivos y esto requiere psicopedagogos especializados en detección de necesidades educativas especiales, diseño de adaptaciones curriculares y acompañamiento de estudiantes con discapacidades.

Licenciatura en Sociología: En un mundo caracterizado por la abundancia de datos, el principal desafío radica en la capacidad de analizarlos, interpretarlos y transformarlos en información relevante que genere valor. La Sociología forma profesionales con una capacidad única para analizar críticamente la realidad social y convertir grandes volúmenes de datos en información estratégica. Tanto en el sector público como en el privado, la necesidad actual es contar con expertos que puedan interpretar fenómenos complejos —como cambios en el mundo del trabajo, transformaciones tecnológicas, desigualdad social y nuevas dinámicas culturales— para diseñar estrategias y políticas públicas efectivas basadas en evidencia.

Para 2026, estas carreras no son alternativas a la tecnología: son oportunidades complementarias con demanda real, menos saturación y mayor potencial de emprendimiento.