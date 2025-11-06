Las carreras de noviembre

El domingo 9 (concentración, 7:30; largada, 9:00, en el Parque de los 100 Años) se disputará el 2° Medio Maratón “Centro Pinturerías” (21,097 km.), organizado por Atletismo Río Grande, junto a una prueba complementaria, de 8 km.

RIO GRANDE.- Y en Ushuaia (concentración, 9:00; largada, 10:00), la 2° Correcaminata LUCCAU, sobre 10, 5 y 3 km., organizada por Lucha contra el Cáncer Ushuaia.

El 16, CION en Movimiento (RG) -8/1 km.-. El 22, el EPIC Trail (U)-16 km.-. Y el 23, la Carrera por la Vida –nocturna- (RG), -10/5 km.-