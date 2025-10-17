Las Bratz, Los Delirantes y El Rejunte en el podio

A lo largo de tres jornadas, con la participación de 12 equipos distribuidos en 2 zonas, se disputó -en el gimnasio del centro Polivalente de Arte- el torneo de voleibol mixto, organizado por el Club Frías, y cuya recaudación será destinada al viaje a Punta Arenas, donde en un par de semanas se jugará un torneo internacional.
RIO GRANDE.- En las semifinales, Las Bratz superó por 2-0 a El Rejunte, mientras que Los Delirantes vencieron por 2-1 (17-25/25-23/15-10) a Titanes.
Las Bratz derrotaron en la final a Los Delirantes, por 2-0 (26-24/25-17), en 52’. Nahuel Fernández (12/+8), Ignacio Pérez (11/+6) y Santiago Reynoso (6/+3) sobresalieron en el campeón. En el adversario sumaron Santiago Iriarte (12/0) y Alejandro García (8/+5).
El tercer puesto le correspondió a El Rejunte, luego del 2-1 sobre Titanes, con parciales de 25-19, 14-25 y 15-13, en 65’. Leandro Gutiérrez (11/+3) y Martina López (10/+7) encabezaron la ofensiva del vencedor, mientras que en el rival se destacaron Carlos Benz (6/+2), Tomás (10/+7) y Araceli Vejar (5/+4).
Sábado y domingo
Mañana, en el gimnasio Profesora Ana Verónica Giró (Ushuaia) y en el Anexo del Microestadio Provincial (Río Grande) continuará el Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF). Mientras que el domingo, en el gimnasio del Centro Polivalente de Arte (Chacra II) y en el Polideportivo Municipal Alejandro “Guata” Navarro proseguirá el Campeonato Clausura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG).
LOS DELIRANTES 0 * 2 LAS BRATZ
N°/Jugador A S B T +/- N°/Jugador A S B T +/-
6.Leandro Noriega 0 1 1 2 +2 2.Ariana Galdames 1 1 0 2 -1
12.Santiago Iriarte 10 0 2 12 0 13.Florencia Averbuj 0 1 0 1 +1
1.Alejandro García 7 1 0 8 +5 11.Ignacio Pérez 9 0 2 11 +6
4.Analía Laurenti 1 0 0 1 -1 3.Romina Saldaña 0 0 0 0 -1
7.Lioren Arellano 1 0 0 1 -5 9.Candela Blanco 1 1 0 2 -1
13.Marian González 0 0 0 0 0 10.Santiago Reynoso 4 1 1 6 +3
1.Nahuel Fernández 9 2 1 12 +8
Totales 19 2 3 24 +1 Totales 24 6 4 34 +13
Líbero: 15.Enzo Maldonado (LB). No ingresaron: 14.Leandro Soto, 18.Santiago Argamonte (LD). Parciales: 1° set: Las Bratz 26-24 (3-5/6-10/11-15/20-17/23-19), en 26’. 2° set: Las Bratz 25-17 (5-3/7-10/14-15/20-16), en 22. Puntos: por errores del rival: Los Delirantes 17, Las Bratz 17; totales: Los Delirantes 41, Las Bratz 51. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Los Delirantes 19 (8/5/3/3), Las Bratz 24 (3/11/7/3). Duración: 0h52m. Arbitros: Abel Navarro (1°)/José Aramayo (2°). Gimnasio: Centro Polivalente de Arte (12/10). Motivo: Torneo mixto del Club Frías (Final). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total), ± (positivos – negativos).
EL REJUNTE 2 * 1 TITANES
N°/Jugador A S B T +/- N°/Jugador A S B T +/-
3.Maite Alvarez 0 2 0 2 -1 10.Fernanda Vargas 0 1 0 1 -3
13.Martina López 8 1 1 10 +7 16.Braian Maldonado 3 1 0 4 -2
9.Santiago Silva 5 0 1 6 +1 2.Luciana Ortega 0 0 0 0 0
7.Karen Silva 0 1 0 1 -3 7.Fernando Torres 1 1 1 3 +1
18.Leandro Gutiérrez 9 2 0 11 +3 0.Araceli Vejar 1 3 1 5 +4
11.Clara Cabrera 2 2 0 4 -5 8.Tomás Vejar 8 2 0 10 +7
5.N.Vázquez 2 0 0 2 0 14.Carlos Benz 3 3 0 6 +2
Totales 26 8 2 36 +2 Totales 15 11 1 27 +9
Parciales: 1° set: El Rejunte 25-19 (5-1/10-5/15-6/20-13), en 20’. 2° set: Titanes 25-14 (5-1/10-4/15-7/20-9), en 18’. 3° set: El Rejunte 15-13 (4-2/8-7/12-11), en 16’. Puntos: por errores del rival: El Rejunte 18, Titanes 29; totales: El Rejunte 54, Titanes 57. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): El Rejunte 26 (8/7/9/2), Titanes 15 (1/3/11/0). Duración: 1h05m. Arbitros: Enzo Maldonado (1°)/Nahuel Fernández (2°). Gimnasio: Centro Polivalente de Arte (12/10). Motivo: Torneo mixto del Club Frías (3° puesto). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total), ± (positivos – negativos).
CAMPEONATO OFICIAL FVF (SABADO 18)
Gim. Hora Categ. Partido
Giró 9:30 M-13 Tolkeyén-Academia TdF
Giró 10:45 M-16 Academia TdF-AEP
Giró 12:00 M-13 Tolkeyén-Casa Deporte
Giró 13:15 M-16 C.Galicia-Casa Deporte
Giró 14:30 M-18 AEP-Academia TdF
Giró 15:45 M-18 Casa Deporte-C.Galicia
Giró 17:00 M-16 Casa Deporte-AEP
Giró 18:15 M-16 Academia TdF-C.Galicia
Giró 19:30 M-18 Academia TdF-C.Galicia
Gim. Hora Categ. Partido
Giró 20:45 M-18 AEP-Casa del Deporte
Anexo 12:00 F-18-A Universitario-ADeFu
Anexo 12:00 My-F-1° AEP “B”-Academia
Anexo 13:30 F-14-A Estrella Vóley-Academia
Anexo 13:30 F-14-B Universitario-CDM
Anexo 15:00 F-18-B Academia TdF-C.Deporte
Anexo 15:00 F-My-1° AEP “B”-Universitario
Anexo 16:30 F-16-A Academia TdF-C.Deporte
Anexo 16:30 F-16-B Estrella Vóley-ADeFu
CAMPEONATO CLAUSURA AVRG (DOMINGO 19)
Gim. Hora Categ. Partido
Poli 9:30 X-12-B Academia Bordó-Estrella V
Poli 10:45 X-12-A Metalúrgico-Academia Bco.
Poli 12:00 X-12-A Uni Blanco-Estrella/Haspen
Poli 13:15 X-12-B Uni Rojo-Casa del Deporte
Poli 14:30 F-My-2° Toque F. “A”-Academia “B”
Poli 15:45 M-14 Casa Deporte-Estrella Austral
Poli 17:00 M-My-2° Cauquenes-Toque Fueguino
Poli 18:15 M-18 Academia-C.Deporte (2° Fin.)
Poli 19:30 M-21 Casa del Deporte-Academia
Gim. Hora Categ. Partido
Guata 10:00 F-My-2° HVJ-Casa del Deporte
Guata 11:15 F-18-B Metalúrgico-Estrella V
Guata 12:30 F-My-2° Patagonia-Toque F. “B”
Guata 13:45 F-My-2° Campolter-Metal.Bco.
Guata 15:00 F-My-2° ADEFU-Toque F. “B”
Guata 16:15 F-My-1° Metal.Azul-Polo Team
Guata 17:30 F-My-1° Universitario-Profes RG
Guata 18:30 M-My-1° Sportivo-Universitario