Las Bratz, Los Delirantes y El Rejunte en el podio

A lo largo de tres jornadas, con la participación de 12 equipos distribuidos en 2 zonas, se disputó -en el gimnasio del centro Polivalente de Arte- el torneo de voleibol mixto, organizado por el Club Frías, y cuya recaudación será destinada al viaje a Punta Arenas, donde en un par de semanas se jugará un torneo internacional.

RIO GRANDE.- En las semifinales, Las Bratz superó por 2-0 a El Rejunte, mientras que Los Delirantes vencieron por 2-1 (17-25/25-23/15-10) a Titanes.

Las Bratz derrotaron en la final a Los Delirantes, por 2-0 (26-24/25-17), en 52’. Nahuel Fernández (12/+8), Ignacio Pérez (11/+6) y Santiago Reynoso (6/+3) sobresalieron en el campeón. En el adversario sumaron Santiago Iriarte (12/0) y Alejandro García (8/+5).

El tercer puesto le correspondió a El Rejunte, luego del 2-1 sobre Titanes, con parciales de 25-19, 14-25 y 15-13, en 65’. Leandro Gutiérrez (11/+3) y Martina López (10/+7) encabezaron la ofensiva del vencedor, mientras que en el rival se destacaron Carlos Benz (6/+2), Tomás (10/+7) y Araceli Vejar (5/+4).

Sábado y domingo CLINCH. Entre Leandro Noriega (Los Delirantes) e Ignacio Pérez (Las Bratz), en el primer set de la final.

Mañana, en el gimnasio Profesora Ana Verónica Giró (Ushuaia) y en el Anexo del Microestadio Provincial (Río Grande) continuará el Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF). Mientras que el domingo, en el gimnasio del Centro Polivalente de Arte (Chacra II) y en el Polideportivo Municipal Alejandro “Guata” Navarro proseguirá el Campeonato Clausura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG).

LOS DELIRANTES 0 * 2 LAS BRATZ

N°/Jugador A S B T +/- N°/Jugador A S B T +/-

6.Leandro Noriega 0 1 1 2 +2 2.Ariana Galdames 1 1 0 2 -1

12.Santiago Iriarte 10 0 2 12 0 13.Florencia Averbuj 0 1 0 1 +1

1.Alejandro García 7 1 0 8 +5 11.Ignacio Pérez 9 0 2 11 +6

4.Analía Laurenti 1 0 0 1 -1 3.Romina Saldaña 0 0 0 0 -1

7.Lioren Arellano 1 0 0 1 -5 9.Candela Blanco 1 1 0 2 -1

13.Marian González 0 0 0 0 0 10.Santiago Reynoso 4 1 1 6 +3

1.Nahuel Fernández 9 2 1 12 +8

Totales 19 2 3 24 +1 Totales 24 6 4 34 +13

Líbero: 15.Enzo Maldonado (LB). No ingresaron: 14.Leandro Soto, 18.Santiago Argamonte (LD). Parciales: 1° set: Las Bratz 26-24 (3-5/6-10/11-15/20-17/23-19), en 26’. 2° set: Las Bratz 25-17 (5-3/7-10/14-15/20-16), en 22. Puntos: por errores del rival: Los Delirantes 17, Las Bratz 17; totales: Los Delirantes 41, Las Bratz 51. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Los Delirantes 19 (8/5/3/3), Las Bratz 24 (3/11/7/3). Duración: 0h52m. Arbitros: Abel Navarro (1°)/José Aramayo (2°). Gimnasio: Centro Polivalente de Arte (12/10). Motivo: Torneo mixto del Club Frías (Final). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total), ± (positivos – negativos).

EL REJUNTE 2 * 1 TITANES

N°/Jugador A S B T +/- N°/Jugador A S B T +/-

3.Maite Alvarez 0 2 0 2 -1 10.Fernanda Vargas 0 1 0 1 -3

13.Martina López 8 1 1 10 +7 16.Braian Maldonado 3 1 0 4 -2

9.Santiago Silva 5 0 1 6 +1 2.Luciana Ortega 0 0 0 0 0

7.Karen Silva 0 1 0 1 -3 7.Fernando Torres 1 1 1 3 +1

18.Leandro Gutiérrez 9 2 0 11 +3 0.Araceli Vejar 1 3 1 5 +4

11.Clara Cabrera 2 2 0 4 -5 8.Tomás Vejar 8 2 0 10 +7

5.N.Vázquez 2 0 0 2 0 14.Carlos Benz 3 3 0 6 +2

Totales 26 8 2 36 +2 Totales 15 11 1 27 +9

Parciales: 1° set: El Rejunte 25-19 (5-1/10-5/15-6/20-13), en 20’. 2° set: Titanes 25-14 (5-1/10-4/15-7/20-9), en 18’. 3° set: El Rejunte 15-13 (4-2/8-7/12-11), en 16’. Puntos: por errores del rival: El Rejunte 18, Titanes 29; totales: El Rejunte 54, Titanes 57. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): El Rejunte 26 (8/7/9/2), Titanes 15 (1/3/11/0). Duración: 1h05m. Arbitros: Enzo Maldonado (1°)/Nahuel Fernández (2°). Gimnasio: Centro Polivalente de Arte (12/10). Motivo: Torneo mixto del Club Frías (3° puesto). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total), ± (positivos – negativos).

CAMPEONATO OFICIAL FVF (SABADO 18)

Gim. Hora Categ. Partido

Giró 9:30 M-13 Tolkeyén-Academia TdF

Giró 10:45 M-16 Academia TdF-AEP

Giró 12:00 M-13 Tolkeyén-Casa Deporte

Giró 13:15 M-16 C.Galicia-Casa Deporte

Giró 14:30 M-18 AEP-Academia TdF

Giró 15:45 M-18 Casa Deporte-C.Galicia

Giró 17:00 M-16 Casa Deporte-AEP

Giró 18:15 M-16 Academia TdF-C.Galicia

Giró 19:30 M-18 Academia TdF-C.Galicia

Gim. Hora Categ. Partido

Giró 20:45 M-18 AEP-Casa del Deporte

Anexo 12:00 F-18-A Universitario-ADeFu

Anexo 12:00 My-F-1° AEP “B”-Academia

Anexo 13:30 F-14-A Estrella Vóley-Academia

Anexo 13:30 F-14-B Universitario-CDM

Anexo 15:00 F-18-B Academia TdF-C.Deporte

Anexo 15:00 F-My-1° AEP “B”-Universitario

Anexo 16:30 F-16-A Academia TdF-C.Deporte

Anexo 16:30 F-16-B Estrella Vóley-ADeFu

CAMPEONATO CLAUSURA AVRG (DOMINGO 19)

Gim. Hora Categ. Partido

Poli 9:30 X-12-B Academia Bordó-Estrella V

Poli 10:45 X-12-A Metalúrgico-Academia Bco.

Poli 12:00 X-12-A Uni Blanco-Estrella/Haspen

Poli 13:15 X-12-B Uni Rojo-Casa del Deporte

Poli 14:30 F-My-2° Toque F. “A”-Academia “B”

Poli 15:45 M-14 Casa Deporte-Estrella Austral

Poli 17:00 M-My-2° Cauquenes-Toque Fueguino

Poli 18:15 M-18 Academia-C.Deporte (2° Fin.)

Poli 19:30 M-21 Casa del Deporte-Academia

Gim. Hora Categ. Partido

Guata 10:00 F-My-2° HVJ-Casa del Deporte

Guata 11:15 F-18-B Metalúrgico-Estrella V

Guata 12:30 F-My-2° Patagonia-Toque F. “B”

Guata 13:45 F-My-2° Campolter-Metal.Bco.

Guata 15:00 F-My-2° ADEFU-Toque F. “B”

Guata 16:15 F-My-1° Metal.Azul-Polo Team

Guata 17:30 F-My-1° Universitario-Profes RG

Guata 18:30 M-My-1° Sportivo-Universitario