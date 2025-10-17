Deportes

Las Bratz, Los Delirantes y El Rejunte en el podio

viernes 17 de octubre de 2025
Diario El Sureño
A lo largo de tres jornadas, con la participación de 12 equipos distribuidos en 2 zonas, se disputó -en el gimnasio del centro Polivalente de Arte- el torneo de voleibol mixto, organizado por el Club Frías, y cuya recaudación será destinada al viaje a Punta Arenas, donde en un par de semanas se jugará un torneo internacional.

RIO GRANDE.- En las semifinales, Las Bratz superó por 2-0 a El Rejunte, mientras que Los Delirantes vencieron por 2-1 (17-25/25-23/15-10) a Titanes.

Las Bratz derrotaron en la final a Los Delirantes, por 2-0 (26-24/25-17), en 52’. Nahuel Fernández (12/+8), Ignacio Pérez (11/+6) y Santiago Reynoso (6/+3) sobresalieron en el campeón. En el adversario sumaron Santiago Iriarte (12/0) y Alejandro García (8/+5).

El tercer puesto le correspondió a El Rejunte, luego del 2-1 sobre Titanes, con parciales de 25-19, 14-25 y 15-13, en 65’. Leandro Gutiérrez (11/+3) y Martina López (10/+7) encabezaron la ofensiva del vencedor, mientras que en el rival se destacaron Carlos Benz (6/+2), Tomás (10/+7) y Araceli Vejar (5/+4).

Sábado y domingo

CLINCH. Entre Leandro Noriega (Los Delirantes) e Ignacio Pérez (Las Bratz), en el primer set de la final.

Mañana, en el gimnasio Profesora Ana Verónica Giró (Ushuaia) y en el Anexo del Microestadio Provincial (Río Grande) continuará el Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF). Mientras que el domingo, en el gimnasio del Centro Polivalente de Arte (Chacra II) y en el Polideportivo Municipal Alejandro “Guata” Navarro proseguirá el Campeonato Clausura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG).  

LOS DELIRANTES 0 * 2    LAS BRATZ

N°/Jugador    A         S          B         T         +/-       N°/Jugador    A         S          B         T            +/-

6.Leandro Noriega     0          1          1          2          +2        2.Ariana Galdames    1          1            0          2          -1

12.Santiago Iriarte     10        0          2          12        0          13.Florencia Averbuj 0          1            0          1          +1

1.Alejandro García    7          1          0          8          +5        11.Ignacio Pérez        9          0            2          11        +6

4.Analía Laurenti       1          0          0          1          -1        3.Romina Saldaña      0          0            0          0          -1

7.Lioren Arellano      1          0          0          1          -5        9.Candela Blanco       1          1            0          2          -1

13.Marian González  0          0          0          0          0          10.Santiago Reynoso 4          1            1          6          +3

                                                                       1.Nahuel Fernández   9          2          1          12            +8

Totales           19        2          3          24        +1        Totales           24        6          4          34            +13

Líbero: 15.Enzo Maldonado (LB). No ingresaron: 14.Leandro Soto, 18.Santiago Argamonte (LD). Parciales: 1° set: Las Bratz 26-24 (3-5/6-10/11-15/20-17/23-19), en 26’. 2° set: Las Bratz 25-17 (5-3/7-10/14-15/20-16), en 22. Puntos: por errores del rival: Los Delirantes 17, Las Bratz 17; totales: Los Delirantes 41, Las Bratz 51. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Los Delirantes 19 (8/5/3/3), Las Bratz 24 (3/11/7/3). Duración: 0h52m. Arbitros: Abel Navarro (1°)/José Aramayo (2°). Gimnasio: Centro Polivalente de Arte (12/10). Motivo: Torneo mixto del Club Frías (Final). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total), ± (positivos – negativos).

EL REJUNTE           2 * 1    TITANES

N°/Jugador    A         S          B         T         +/-       N°/Jugador    A         S          B         T            +/-

3.Maite Alvarez         0          2          0          2          -1        10.Fernanda Vargas   0          1            0          1          -3

13.Martina López      8          1          1          10        +7        16.Braian Maldonado            3            1          0          4          -2

9.Santiago Silva         5          0          1          6          +1        2.Luciana Ortega       0          0            0          0          0

7.Karen Silva 0          1          0          1          -3        7.Fernando Torres                 1          1            1          3          +1

18.Leandro Gutiérrez 9          2          0          11        +3        0.Araceli Vejar          1          3            1          5          +4

11.Clara Cabrera        2          2          0          4          -5        8.Tomás Vejar           8          2            0          10        +7

5.N.Vázquez   2          0          0          2          0          14.Carlos Benz           3          3          0            6          +2

Totales           26        8          2          36        +2        Totales           15        11        1          27            +9

Parciales: 1° set: El Rejunte 25-19 (5-1/10-5/15-6/20-13), en 20’. 2° set: Titanes 25-14 (5-1/10-4/15-7/20-9), en 18’. 3° set: El Rejunte 15-13 (4-2/8-7/12-11), en 16’. Puntos: por errores del rival: El Rejunte 18, Titanes 29; totales: El Rejunte 54, Titanes 57. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): El Rejunte 26 (8/7/9/2), Titanes 15 (1/3/11/0). Duración: 1h05m. Arbitros: Enzo Maldonado (1°)/Nahuel Fernández (2°). Gimnasio: Centro Polivalente de Arte (12/10). Motivo: Torneo mixto del Club Frías (3° puesto). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total), ± (positivos – negativos).

CAMPEONATO OFICIAL FVF (SABADO 18)

Gim.    Hora   Categ. Partido

Giró    9:30     M-13   Tolkeyén-Academia TdF

Giró    10:45   M-16   Academia TdF-AEP

Giró    12:00   M-13   Tolkeyén-Casa Deporte

Giró    13:15   M-16   C.Galicia-Casa Deporte

Giró    14:30   M-18   AEP-Academia TdF

Giró    15:45   M-18   Casa Deporte-C.Galicia

Giró    17:00   M-16   Casa Deporte-AEP

Giró    18:15   M-16   Academia TdF-C.Galicia

Giró    19:30   M-18   Academia TdF-C.Galicia

Gim.    Hora   Categ. Partido

Giró    20:45   M-18   AEP-Casa del Deporte

Anexo 12:00   F-18-A            Universitario-ADeFu

Anexo 12:00   My-F-1°         AEP “B”-Academia

Anexo 13:30   F-14-A            Estrella Vóley-Academia

Anexo 13:30   F-14-B            Universitario-CDM

Anexo 15:00   F-18-B            Academia TdF-C.Deporte

Anexo 15:00   F-My-1°         AEP “B”-Universitario

Anexo 16:30   F-16-A            Academia TdF-C.Deporte

Anexo 16:30   F-16-B            Estrella Vóley-ADeFu                     

CAMPEONATO CLAUSURA AVRG (DOMINGO 19)

Gim.    Hora   Categ. Partido

Poli     9:30     X-12-B           Academia Bordó-Estrella V

Poli     10:45   X-12-A           Metalúrgico-Academia Bco.

Poli     12:00   X-12-A           Uni Blanco-Estrella/Haspen

Poli     13:15   X-12-B           Uni Rojo-Casa del Deporte

Poli     14:30   F-My-2°         Toque F. “A”-Academia “B”

Poli     15:45   M-14   Casa Deporte-Estrella Austral

Poli     17:00   M-My-2°        Cauquenes-Toque Fueguino

Poli     18:15   M-18   Academia-C.Deporte (2° Fin.)

Poli     19:30   M-21   Casa del Deporte-Academia

Gim.    Hora   Categ. Partido

Guata  10:00   F-My-2°         HVJ-Casa del Deporte

Guata  11:15   F-18-B            Metalúrgico-Estrella V

Guata  12:30   F-My-2°         Patagonia-Toque F. “B”

Guata  13:45   F-My-2°         Campolter-Metal.Bco.

Guata  15:00   F-My-2°         ADEFU-Toque F. “B”

Guata  16:15   F-My-1°         Metal.Azul-Polo Team

Guata  17:30   F-My-1°         Universitario-Profes RG

Guata  18:30   M-My-1°        Sportivo-Universitario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *