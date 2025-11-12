Las Aguilas venció al Río Grande y sacó una luz de ventaja

El fin de semana se jugó la octava fecha del certamen Clausura de Rugby en la categoría superior y Las Aguilas, tras vencer con punto bonus 33 a 7 al Río Grande Rugby & Hockey Club, quedó como único puntero del torneo con tan solo dos fechas por disputar la que determinará qué dos conjuntos jugarán la gran final.

RIO GRANDE.- En el otro encuentro disputado, Ushuaia Rugby Club derrotó ajustadamente a Colegio del Sur por 13 a 6 y cedió la punta del evento al no sumar punto bonus; mientras que Universitario sumó cinco unidades por la no presentación de Tolhuin Rugby Club.

El próximo fin de semana puede ser clave y puede definir a los finalistas del campeonato cuando el Ushuaia Rugby Club reciba a su escolta Universitario, en lo que será una final anticipada; mientras que Las Aguilas -que tiene un poco más de aire- se juega todo frente a Colegio del Sur; si Fucsias y Tricolores salen airosos, serán los finalistas del Clausura. En esta ciudad Río Grande debe recibir a Tolhuin RC que hace dos fechas que no puede completar equipo.

Si bien el frío se ausentó de la cancha del Verde, el viento no, y fue el dueño de casa quien lo tuvo a su favor durante la primera etapa y de movida con kicks tácticos fue a jugar a los últimos metros del rival e intentó presionar allí con sus delanteros.

En los primeros minutos el dueño de casa se mostró ordenado, ganando como casi siempre los lines con Pepa Magallanes y armando buenos mauls que complicaron al rival, que supo defenderse bien para evitar la primera conquista del match, y cuando Las Aguilas logró salir del asedio inicial fueron ellos los que lastimaron.

A partir de infracciones la visita fue ganando metros y de la salida de un line out, a los 14 minutos llegó la primera conquista del Fucsia; la vieja fórmula, pelota ganada en la hilera, buen maul, dos o tres embates de su forwards y cuando la guinda salió a los backs, el apertura Agustín Palacios se guardó la pelota y logró driblear a dos marcadores para zambullirse al ingoal, y sumada la conversión de Ezequiel Villarreal, Las Aguilas se adelantó 7-0.

Desde esta conquista, Río Grande se desordenó, intentó ir para adelante con sus delanteros y alguna que otra oportunidad atacar con sus backs, pero no logró romper la sólida defensa del adversario, quien al recuperar la pelota contraatacó de la mano del full back Lucas Targón, quien fue una pesadilla para los defensores rivales; el back siempre puso a su equipo adelante ganando muchísimos metros.

Y producto de una corrida de él, Las Aguilas se quedó a jugar varios minutos en los últimos metros del ingoal rival, y tras intentar con el scrum -bien el Verde clavándose-, jugó mucho con la levantada del octavo Mariano Paredes, y tras varios intentos de apuntar a la zona prometida, una pelota suelta la levantó el wing Benjamín Rojas y con mucho esfuerzo logró apoyar justo sobre la línea para decretar el 12-0 con el cual se fueron al descanso.

El segundo tiempo y con el viento a su espalda, el Fucsia confirmó su victoria, de movida de un scrum cinco, el referee le concedió un try penal para ampliar el marcador por 19-0.

A partir de los cambios que mandó a la cancha el Kun Acuña, la visita tuvo más aire con una enorme corrida del wing Diego Sánchez más la conversión de Seba Katzman colocaron el 33-0.

Ya sobre el cierre del partido, una enorme corrida de Mauro Arias rompiendo tackles a base de velocidad y sobre todo potencia, fue derribado en los metros finales pero Nano Gómez que llegó en su apoyo, limpió el ruck y él apoyó el único try del Verde que terminó en siete gracias a la conversión de Gonzalo Tymkow.

Con esta victoria, Las Aguilas sacó una ventaja de oro en la tabla de posiciones, mientras que el Verde ratificó de la mano de Bingo Martínez como encargado del primer equipo ante la ausencia de Daniel Rolín, de meter mano en el equipo y de darle rodaje a muchos chicos, sobre todo entre los forwards y en la primera línea, y el scrum no retrocedió como en otros cotejos y eso hay que destacarlo.

Posiciones – Zona Campeonato

Pos/Clubes Pts. J G E P B TF TC

1° Club Las Aguilas 30 8 6 0 2 6 242 77

2° Ushuaia Rugby Club 29 8 6 0 2 5 208 67

3° Club Universitario 27 8 6 0 2 3 109 72

4° Colegio del Sur 24 8 5 0 3 3 160 98

5° Río Grande RHC 7 8 1 0 7 3 73 193

6° Tolhuin Rugby Club 0 8 0 0 8 0 46 231

Próxima fecha – Novena

Las Aguilas vs. Colegio del Sur

Río Grande Rugby & Hockey Club vs. Tolhuin Rugby Club

Ushuaia Rugby Club vs. Club Universitario