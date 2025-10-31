Las Aguilas quiere robarle la punta a Universitario

Gran fecha se viene mañana en el Torneo Clausura de Rugby en la máxima división, la séptima jornada del campeonato puede ser crucial para los intereses de todos los equipos que pugnan por llegar a la final, donde cuatro conjuntos están en la pelea, todos superados por cuatro unidades y a partir de este fin de semana todo puede cambiar.

RIO GRANDE.- Y esto se debe que el segundo equipo en la tabla, Las Aguilas, desde las 16:00 recibirá al líder Universitario, separados por solo un punto y en donde el local va levantando vuelo de a poco tras el recambio que ha experimentado en los primeros juegos, pero el equipo que presentó la fecha pasada parece ser más interesante del visto en la primera ronda cuando Uni en su casa lo venció 18 a 3.

Las Aguilas de ganar quedará como único puntero de la competencia independientemente de lo que suceda con Ushuaia RC y Colegio del Sur ya que ninguno lo podrá alcanzar.

Universitario dejó pasar una oportunidad importante de cortarse el sábado pasado al caer ante Colegio por 10 a 0, y sabe que este encuentro es una verdadera final; como tal debe jugarla si aún mantiene las esperanzas de llegar a la definición del campeonato, la cual la jugarán los primeros dos elencos de la tabla general.

En los otros dos cotejos importantes, Ushuaia Rugby Club tendrá la chance de quedar muy bien posicionado cuando reciba a Tolhuin Rugby Club, conjunto que aún no ha sumado punto alguno y no ha complicado a sus rivales en las fechas anteriores.

Y en cancha de Colegio del Sur los locales recibirán al Río Grande Rugby & Hockey Club que no viene con el mismo nivel que en el Apertura pasado pero que en cualquier momento pueda dar un zarpazo, aunque los dueños de casa se hacen muy fuertes de local y están necesitados de alcanzar una buena victoria para seguir con aspiraciones a acceder a la final.

Moneta, estrella

El elegido mejor jugador del mundo en rugby seven se anima a incursionar en la TV, tema del cual habló con Olé. Además: su fanatismo por River y Messi, las cábalas y hasta su look dentro de la cancha.

Campeón olímpico juvenil en Buenos Aires 2018, medallista de bronce en Tokyo 2020 y elegido Mejor Jugador del Mundo de rugby seven por World Rugby en 2021, Marcos Moneta es mucho más que una de las grandes figuras de Los Pumas 7’s: a los 25 años, el Rayo se convirtió en símbolo de una generación que puso al seleccionado argentino entre los mejores del planeta.

Su velocidad y carisma lo llevaron a ganarse el reconocimiento internacional -recientemente fue premiado con el Mejor Try del Año en los SVNS Awards 2025-, pero también a explorar nuevos terrenos: los micrófonos y las cámaras.

Desde hace algunas semanas, Moneta forma parte de TMO, un programa de streaming producido por Pegsa Group que se estrena todos los domingos en el canal de ESPN Fans en YouTube. Con un tono relajado, humor y temas que trascienden el rugby, el ciclo busca acercar el deporte a nuevas audiencias, con la participación, además, de Trini Bavio, Delfi Díaz Alberdi y Pelu Ciccia.

Posiciones – Zona Campeonato

Pos/Clubes Pts. J G E P B TF TC

1° Club Universitario 22 6 5 0 1 2 86 54

2° Club Las Aguilas 21 6 4 0 2 5 191 67

3° Ushuaia Rugby Club 19 6 4 0 2 4 175 61

4° Colegio del Sur 18 6 4 0 2 1 130 80

5° Río Grande RHC 7 6 1 0 5 3 61 136

6° Tolhuin Rugby Club 0 6 0 0 6 0 46 291

Próxima fecha – Séptima

Las Aguilas vs. Universitario

Colegio del Sur vs. Río Grande RHC

Ushuaia Rugby Club vs. Tolhuin Rugby Club