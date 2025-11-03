Las Aguilas bajó a Universitario y es nuevo líder

El sábado por la tarde, en Ushuaia, se jugó de forma íntegra la séptima fecha del campeonato Clausura de Rugby en la máxima división y la misma concluyó con muchas novedades; Las Aguilas es el nuevo líder del certamen tras vencer a Universitario en su casa por 18 a 3, y Uni que estaba líder, cayó a la cuarta ubicación, quedando por ahora fuera de la final del certamen.

RIO GRANDE.- Ushuaia Rugby Club es el nuevo escolta del Fucsia producto de la no presentación de Tolhuin Rugby Club, por lo que se le otorgó una victoria de 20 a 0 más el punto bonus ofensivo y lo dejó a un solo punto de su clásico rival.

Y otro que ganó y se acomodó fue Colegio del Sur, 24-5 sobre el Río Grande Rugby & Hockey Club y quedó a dos unidades del nuevo puntero con tres fechas por disputar.

El Fucsia se vengó de Uni, lo derrotó por el mismo resultado que el Rojiblanco le había ganado en Río Grande; por el ganador anotaron tries Jorge Efraín González y Emmanuel Ibáñez, mientras que Exequiel Villarreal se hizo presente en el marcador con dos penales y una conversión. Los tres puntos de Uni fueron producto de un penal de Ramiro Santoro.

Las Aguilas en la próxima fecha visita al Río Grande RHC, elenco que no levanta cabeza y es una sombra del gran equipo que mostró en los primeros meses del año cuando se disputó el certamen Apertura y quedó a nada de llegar a la final.

El Verde cayó en su visita a Colegio del Sur quien además alcanzó el punto bonus por los cuatro tries anotados por Alejo San Pietro en dos ocasiones, Emanuel Fernández y Jairo Ríos, mientras que Nicolás Leguizamón acertó dos conversiones. Para el Verde descontó con un try Valentino Obando.

Newman, ¡Campeón!

Club Newman cumple 50 años de existencia y a fines de año se hace el mejor regalo: ser campeón del Top 12, el certamen superior de la Unión de Rugby de Buenos Aires, que protagonizó por 27ª vez. Algo que esperó durante décadas de participación y seis derrotas seguidas por un punto en semifinales, que fue esquivo en la definición de 2018, y que parecía factible en varias campañas muy buenas en la etapa regular de la temporada. Un corto pero merecido 15 a 3 sobre San Isidro Club en la cancha de CASI lo hizo acreedor a un trofeo que mereció por propuesta de juego, por ejecución y por mentalidad.

En un partido cerrado, difícil porque SIC es un especialista en defensa, Newman hizo diferencia como consecuencia de un juego más generoso. Salvo en ciertos pasajes, el Cardenal abrió la pelota, jugó con las manos y procuró llegar al in-goal ajeno, con más intenciones que aproximaciones efectivas. Pero la búsqueda terminó en hallazgo: al cierre del primer tiempo consiguió un try vía Marcelo Brandi y a mediados del segundo llegó otro mediante Bautista Bosch. Conquistas de forwards en un equipo tradicionalmente caracterizado por el brillo de sus backs, algo que habla del crecimiento para volverse un conjunto integral, completo.

SIC, por su parte, siguió un libreto conservador (patadas afuera, patadas largas para presionar, juego corto), el que muchísimas veces le dio resultados. Pero esta vez no lo dejó a tiempo en plena necesidad: recién en los últimos minutos, estando 12 puntos abajo, intentó ganar inercia. Era tarde. Queda por develar si el enorme esfuerzo físico necesario para ganar el superclásico siete días antes consumió energías no del todo recuperadas en la semana.

Como haya sido, el rugby de Buenos Aires tiene un nuevo campeón –en el sentido más absoluto del adjetivo– y corona al que lo mereció muchas veces y lo consiguió justo al cumplir medio siglo.

Posiciones – Zona Campeonato

Pos/Clubes Pts. J G E P B TF TC

1° Club Las Aguilas 25 7 5 0 2 5 209 70

2° Ushuaia Rugby Club 24 7 5 0 2 5 195 61

3° Colegio del Sur 23 7 5 0 2 2 154 85

4° Club Universitario 22 7 5 0 2 2 89 72

5° Río Grande RHC 7 7 1 0 6 3 66 160

6° Tolhuin Rugby Club 0 7 0 0 7 0 46 211

Próxima fecha – Octava

Club Universitario vs. Tolhuin Rugby Club

Río Grande Rugby & Hockey Club vs. Las Aguilas

Ushuaia Rugby Club vs. Colegio del Sur