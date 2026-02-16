Las actuaciones de Nicole Begué

En el cierre de su participación en sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno en la categoría mayor (ya había estado en los de la Juventud 2024, en Gangwon, Corea del Sur, representando a Estados Unidos), la esquiadora fueguina Nicole Begué (19 años) abandonó en la prueba inicial (de 2) del Slalom Gigante en Milano 2026, donde la rionegrina Francesca Baruzzi (2:19.15) repitió la 29° colocación obtenida en Pekín 2022.
RIO GRANDE.- Federica Brignone (Italia) fue la campeona, con 2:13.50, compartiendo la plata la sueca Sara Héctor y la noruega Thea Stjernesud, con 2:14.12. Las doce primeras terminaron separadas por 0.99.
Ranking histórico
Begué pasó a encabezar el escalafón argentino en Super Gigante, con su 22° colocación en esta edición, superando 26° lugar de Macarena Simari en Sochi 2014. Además, en otras de las pruebas individuales, igualó el 7° orden en Descenso. Mientras que en la Combinada equiparó –en conjunto con Baruzzi- el 17° puesto alcanzado por Macarena Simari en Salt Lake City 2002.
Lo que resta
Hoy (6:00 de Argentina), Tiziano Gravier se presentará en el Slalom (esquí alpino). El miércoles 18 será el turno para las pruebas de Sprint por Equipos (esquí de fondo): a las 5:35 saldrán Nahiara Díaz y Agustina Groetzner, desde las 6:15 esquiarán Franco dal Farra y Mateo Sauma. En esa última jornada múltiple para la delegación de la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA), Francesca Baruzzi competirá en el Slalom (esquí alpino).
El cierre será el sábado 21 (7:00), cuando Dal Farra sea de la partida en los 50 kilómetros del esquí de fondo.
MILANO-CORTINA 2026 * RESULTADOS
Prueba Deportista/s Posición
E.alpino (descenso) Nicole Begué 30/36 (1:44.73)
E.fondo (Esquiatlón) Franco Dal Farra 61/74 (53:48.3)
E.fondo (Esquiatlón) Mateo Sauma 67/74 (doblado)
E.de fondo (Sprint) Nahiara Díaz 80/89 (4:27.01)
E.de fondo (Sprint) Agustina Groetzner 83/89 (4:28.52)
E.de fondo (Sprint) Franco dal Farra 62/94 (3:32.07)
E.de fondo (Sprint) Mateo Sauma 78/94 (3:38.48)
E.alpino (Combinada) N.Begué/F.Baruzzi 17/28 (2:29.18)
Luge Verónica Ravenna 22/25 (2:42.896)
E.alpino (SuperG) Tiziano Gravier 28/42 1:29.06
E.alpino (SuperG) Nicole Begué 22/43 1:28.68
E.alpino (SuperG) Francesca Baruzzi Ab/43 ——
E.fondo (10 km./Lib) Nahiara Díaz 90/111 29:24.1
E.fondo (10 km./Lib) Agust.Groetzner 92/111 29:32.6
E.fondo (10 km./Lib) Franco dal Farra 55/113 23:26.0
E.fondo (10 km./Lib) Mateo Sauma 89/113 25:28.1
E.alpino (SlalomG) Tiziano Gravier 26/81 2:30.30
E.alpino (SlalomG) Francesca Baruzzi 29/75 2:19.15
E.alpino (SlalonG) Nicol Begué Ab/75 ——
ARGENTINAS EN EL DESCENSO
Sede Deportista Pos. Marca Dist. Desn. P
Oslo 1952 (Noruega) Ana María Dellai (1929) 28/42 2:00.3 1.400m. -500m. 28
Squaw Valley 1960 (EUA) Cristina Schweizer (1940) 29/42 1:51.0 1.828m. -553m. 27
Sarajevo 1984 (Yugoslavia) Teresa Bustamante (1962) 30/32 1:21.62 1.965m. -547m. 28
Calgary 1988 (Canadá) Carolina Eiras (1969) 27/35 1:37.37 2.238m. -647m. 37
Calgary 1988 (Canadá) Astrid Steverlynck (1968) 28/35 1:41.64 2.238m. -647m. 37
Calgary 1988 (Canadá) Mariela Vallecillo (1970) Ab/35 ——– 2.238m. -647m. 37
Albertville 1992 (Francia) Carolina Eiras (1969) 29/30 2:02.81 2.770m. -828m. 40
Lillehammer 1994 (Nor) Fran.Steverlynck (1974) 41/48 1:46.76 2.641m. -708m. 37
Lillehammer 1994 (Nor) Gabriela Quijano (1975) 43/48 1:49.26 2.641m. -708m. 37
Lillehammer 1994 (Nor) Jennifer Taylor (1976) 44/48 1:49.53 2.641m. -708m. 37
Nagano 1998 (Japón) Carola Calello (1977) 34/39 1:36.71 2.518m. -691m. 32
Salt Lake City 2002 (EUA) Macarena Simari (1984) 34/38 1:46.77 2.694m. -800m. 37
Salt Lake City 2002 (EUA) Belén Simari (1982) 35/38 1:46.97 2.694m. -800m. 37
Torino 2006 (Italia) Miriam Vázquez (1985) 39/44 2:07.42 3.058m. -800m. 43
Vancouver 2010 (Canadá) Belén Simari (1982) 29/44 1:53.62 2.939m. -770m. 43
Vancouver 2010 (Canadá) Macarena Simari (1984) 31/44 1:54.25 2.939m. -770m. 43
Sochi 2014 (Rusia) Macarena Simari (1984) 32/41 1:46.44 2.713m. -790m. 41
Milano 2026 (Italia) Nicole Begué (2006) 30/36 1:44.73 2.572m. -760m. 36
Mejores ubicaciones: Carolina Eiras (27° en Calgary 1988); Ana María Dellai (28° en Oslo 1952); Astrid Steverlynck (28° en Calgary 1988).
ARGENTINAS EN LA COMBINADA
Sede Deportista/s Pos. Marca Dist. Desn. P
Calgary 1988 (Canadá) Carolina Eiras (1969) 24/39 2:59.78 s/dat s/dat —
Calgary 1988 (Canadá) Carolina Birkner (1971) 25/39 3:00.58 s/dat s/dat —
Calgary 1988 (Canadá) Mariela Vallecillo (1970) 26/39 3:10.39 s/dat s/dat —
Albertville 1992 (Francia) Carolina Eiras (1969) 21/40 2:53.41 s/dat s/dat —
Albertville 1992 (Francia) Astrid Steverlynck (1968) Ab/40 ——– s/dat s/dat —
Lillehammer 1994 (Nor) Fran.Steverlynck (1974) 21/41 3:32.64 s/dat s/dat —
Lillehammer 1994 (Nor) Gabriela Quijano (1975) 22/41 3:33.51 s/dat s/dat —
Lillehammer 1994 (Nor) Jennifer Taylor (1976) 25/41 3:44.27 s/dat s/dat —
Nagano 1998 (Japón) Carola Calello (1977) 19/29 2:53.77 s/dat s/dat —
Salt Lake City 2002 (EUA) Macarena Simari (1984) 17/31 2:52.90 s/dat s/dat —
Salt Lake City 2002 (EUA) Belén Simari (1982) 20/31 2:55.92 s/dat s/dat —
Torino 2026 (Italia) Macarena Simari (1984) 26/43 3:02.66 s/dat s/dat —
Torino 2026 (Italia) Belén Simari (1982) 29/43 3:05.35 s/dat s/dat —
Vancouver 2010 (Canadá) Macarena Simari (1984) 26/34 2:16.37 s/dat s/dat —
Vancouver 2010 (Canadá) Belén Simari (1982) Ab/34 ——– s/dat s/dat —
Sochi 2014 (Rusia) Macarena Simari (1984) 20/39 2:43.93 s/dat s/dat —
Milano 2026 (Italia) N.Begué/F.Baruzzi 17/28 2:29.18 s/dat s/dat —
Mejores ubicaciones (individuales): Macarena Simari (17° en Salt Lake City 2002; 20° en Sochi 2014); Carola Calello (19° en Nagano 1998); Belén Simari (20° en Salt Lake City 2002).
ARGENTINAS EN EL SUPER GIGANTE
Sede Deportista Pos. Marca Dist. Desn. P
Calgary 1988 (Canadá) Carolina Birkner (1971) 36/46 1:28.42 1.943m. -507m. 39
Calgary 1988 (Canadá) Carolina Eiras (1969) 37/46 1:29.87 1.943m. -507m. 39
Calgary 1988 (Canadá) Mariela Vallecillo (1970) 39/46 1:33.49 1.943m. -507m. 39
Calgary 1988 (Canadá) Astrid Steverlynck (1968) 41/46 1:36.51 1.943m. -507m. 39
Albertville 1992 (Francia) Carolina Eiras (1969) 39/59 1:32.33 1.510m. -498m. 45
Albertville 1992 (Francia) Astrid Steverlynck (1968) 40/59 1:33.48 1.510m. -498m. 45
Lillehammer 1994 (Nor) Fran.Steverlynck (1974) 42/55 1:32.56 2.035m. -838m. 34
Lillehammer 1994 (Nor) Domini. Ezquerra (1977) 43/55 1:32.71 2.035m. -838m. 34
Lillehammer 1994 (Nor) Gabriela Quijano (1975) 44/55 1.33.45 2.035m. -838m. 34
Lillehammer 1994 (Nor) Carola Calello (1977) 45/55 1:35.87 2.035m. -838m. 34
Nagano 1998 (Japón) Carola Calello (1977) 41/43 1:25.08 2.080m. -587m. s/d
Salt Lake City 2002 (EUA) Macarena Simari (1984) 31/431:20.24 1.944m. -600m. 38
Torino 2026 (Italia) Belén Simari (1982) 47/54 1:38.02 2.331m. -548m. 39
Vancouver 2010 (Canadá) Belén Simari (1982) 31/53 1:27.24 2.005m. -600m. 41
Vancouver 2010 (Canadá) Macarena Simari (1984) 32/53 1:27.48 2.005m. -600m. 41
Sochi 2014 (Rusia) Macarena Simari (1984) 26/49 1:31.10 2.100m. -615m. 43
Pekín 2022 (China) Francesca Baruzzi (1998) 29/44 1:16.65 1.984m. -540m. 39
Milano 2026 (Italia) Nicole Begué (2006) 22/43 1:28.68 2.105m. -635m. 43
Milano 2026 (Italia) Francesca Baruzzi (1998) Ab/43 ——– 2.105m. -635m. 43
Mejores ubicaciones: Nicole Begué (22° en Milano 2006); Macarena Simari (26° en Sochi 2014); Francesca Baruzzi (29° en Pekín 2022).
ARGENTINAS EN EL SLALOM GIGANTE
Sede Deportista Pos. Marca Dist. Desn. P
Oslo 1952 (Noruega) Ana María Dellai (1929) 31/45 2:29.7 1.200m. -400m. 59
Squaw Valley 1960 (EUA) Cristina Schweizer (1940) 35/44 1:55.2 1.300m. -382m. 56
Innsbruck 1964 (Austria) Cristina Schweizer (1940) 42/46 2:19.81 1.250m. -500m. 59
Grenoble 1968 (Francia) Irene Viaene (1949) 37/47 2:11.68 1.610m. -450m. 68
Grenoble 1968 (Francia) Helga María Sista (1947) 38/47 2:11.75 1.610m. -450m. 68
Grenoble 1968 (Francia) Ana Sabine Naumann (1947) Ab/47 ——– 1.610m. -450m. 68
Sarajevo 1984 (Yugoslavia) Teresa Bustamante (1962) 36/54 2:34.19 s/dat -337m. 51
Sarajevo 1984 (Yugoslavia) Magdalena Birkner (1966) 39/54 2:39.70 s/dat -337m. 51
Sarajevo 1984 (Yugoslavia) Gabriela Angaut (1963) 40/54 2:43.16 s/dat -337m. 51
Sarajevo 1984 (Yugoslavia) Geraldina Bobbio (1967) 41/54 2:47.51 s/dat -337m. 51
Calgary 1988 (Canadá) Carolina Birkner (1971) 24/64 2:20.76 s/dat -325m. 42
Calgary 1988 (Canadá) Carolina Eiras (1969) 25/64 2:22.08 s/dat -325m. 42
Calgary 1988 (Canadá) Astrid Steverlynck (1968) Ab/64 ——– s/dat -325m. 42
Calgary 1988 (Canadá) Magdalena Birkner (1966) Ab/64 ——– s/dat -325m. 42
Albertville 1992 (Francia) Carolina Eiras (1969) 27/69 2:25.91 1.320m. -398m. 48
Albertville 1992 (Francia) Astrid Steverlynck (1968) 32/69 2:31.16 1.320m. -398m. 48
Nagano 1998 (Japón) Carola Calello (1977) Ab/56 ——– s/dat -393m. 57
Salt Lake City 2002 (EUA) Belén Simari (1982) 34/68 2:39.34 s/dat -390m. 52
Salt Lake City 2002 (EUA) Macarena Simari (1984) 39/68 2:41.55 s/dat -390m. 52
Torino 2006 (Italia) Macarena Simari (1984) 31/62 2:19.43 s/dat -340m. 42
Torino 2006 (Italia) Belén Simari (1982) Ab/62 ——– s/dat -340m. 42
Vancouver 2010 (Canadá) Macarena Simari (1984) 45/86 2:42.02 1.309m. -372m. 49
Vancouver 2010 (Canadá) Belén Simari (1982) 46/86 2:43.38 1.309m. -372m. 49
Vancouver 2010 (Canadá) Nicol Gastaldi (1990) 48/86 2:43.78 1.309m. -372m. 49
Sochi 2014 (Rusia) Macarena Simari (1984) 39/89 2:47.85 s/dat -400m. 54
Sochi 2014 (Rusia) Salomé Báncora (1993) 47/89 2:52.04 s/dat -400m. 54
Sochi 2014 (Rusia) Julietta Quiroga (1988) Ab/89 ——– s/dat -400m. 54
PyeongChang 2018 (CS) Nicol Gastaldi (1990) 42/79 2:33.44 s/dat -400m. 51
Pekín 2022 (China) Francesca Baruzzi (1998) 29/80 2:04.00 s/dat -424m. 47
Milano 2026 (Italia) Francesca Baruzzi (1998) 29/75 2:19.15| 1.300m. -395m. 47
E.alpino (SlalonG) Nicole Begué Ab/75 —— 1.300m. -395m. 47
Mejores ubicaciones: Carolina Birkner (24° en Calgary 1988); Carolina Eiras (25° en Calgary 1988; 27° en Albertville 1992); Francesca Baruzzi (29° en Pkín 2022 y en Milano 2026).