Lapadula advirtió sobre la amenaza al subrégimen industrial

El legislador Matías Lapadula (Provincia Grande ), se refirió al acuerdo suscripto entre el Gobierno central y el Fondo Monetario Internacional, donde la entidad posa su mirada sobre el sistema tributario argentino y en particular, el subrégimen industrial de Tierra del Fuego.

USHUAIA.- El referente parlamentario recordó que el subrégimen de la Ley 19.640, “está vinculado a la soberanía, a nuestra proyección a la Antártida y Atlántico Sur”. Consideró los intereses que se oponen al ejercicio de los derechos argentinos. “Miran con mucha atención lo que sucede en el Atlántico Sur y buscan seguir estableciéndose en esta zona”, describió.

Lapadula señaló que el desarrollo de Tierra del Fuego con el régimen de promoción industrial, es el “obstáculo que tienen estos países para adueñarse de nuestros recursos”, sostuvo. En este sentido, exigió que se emita opinión, “desde todos los sectores” de la vida de Tierra del Fuego.

El representante de Provincia Grande se diferenció de legisladores nacionales que entienden que el ítem dentro del acuerdo monetario no es “de preocupación. A mí, sí me preocupa, no es un off del staff del FMI. Está escrito”. Evaluó que la medida es grave, e insistió en que el arco político debe “ocuparse y estar atento para defender nuestro régimen económico e industrial”, cerró.

Cabe señalar que el Gobierno nacional suscribió con el FMI un nuevo préstamo del que recibió un desembolso inicial de US$ 12.000 millones que representan casi el 60% del total del programa.

En ese mismo acto, nuestro país aceptó reformar el sistema jubilatorio y mantener la cobertura de programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. La institución crediticia planteó la necesidad de implementar una reforma laboral, con nuevos esquemas de contratación de empleados y el pago de salarios.

En tanto, en la página 40 del programa se indica que en preciso revisar el sistema tributario nacional y hace énfasis en incentivos impositivos como el fueguino.