Lanzaron oficialmente la XXXIV Edición del Raid Náutico

El Raid Náutico Internacional de Tierra del Fuego ya está en marcha. El pasado viernes por la noche en la sede Social del Club Ioshlelk Oten se lanzó oficialmente la XXXIV Edición de la travesía más importante que tiene el canotaje fueguino, dos días de remo a lo largo del río Grande comenzando en Chile y llegando a esta ciudad.

RIO GRANDE.- El acto fue precedido por el presidente de la institución, secundado por Malena Balderramo, Karina Vásquez, Belén Fertonani y Lucho Gamín, uno de los socios más antiguos y uno de los dos que han realizado las 33 ediciones pasadas junto a Rubén Navarro.

Además, como invitados de honor estuvo Juan Barría, Alcalde de la Comuna de Timaukel, representantes de Prefectura Naval Argentina, y Sebastián Bendaña, gerente Ejecutivo de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Turismo de Río Grande.

En la presentación de la nueva Edición se hizo hincapié en las nuevas normativas que deberán atender los participantes, de cambios en el traslado de equipamiento a Chile, de los costos que demandará participar del Raid 2025, y de las expectativas que tienen los Amigos del Agua para el fin de semana del 22 al 24 de noviembre cuando se celebre la Travesía más linda del fin del mundo.

A la hora de dirigirse a los presentes, Bendaña, como autoridad municipal, llevó el saludo del intendente Martín Perez y resaltó: «La gente de este Club no sólo son Amigos del Agua, sino que tienen un sentido de pertenencia para con Río Grande muy importante que si bien comienza en el río se extiende mucho más allá con todas las actividades que realizan, y hoy, con el lanzamiento de la trigésima cuarta edición del Raid, es un honor para este municipio poder acompañarlos».

Además, el Gerente Ejecutivo añadió algo que llenó de alegría a todos los integrante del Club Náutico Ioshlelk Oten: «El deporte siempre tiene que ser un canal para hacer conocer las bondades que tiene nuestra ciudad y nuestra región, por ello nosotros como municipio estamos atentos a lo que ustedes hacen y estamos siempre para cuando lo necesiten, con la apertura del natatorio para que puedan realizar prácticas específicas, y haciendo hincapié en la ordenanza que los respalda, este año los vamos acompañar con 10 millones de pesos, los cuales serán destinados estrictamente para este Raid Náutico, un aporte que creemos necesario para el crecimiento y desarrollo del deporte, porque pese al mal momento que estamos pasando donde el Estado se aleja se las necesidades que tiene el deporte, esta ciudad está haciendo todo lo contrario, cada vez busca hacer más inversiones ya sea con el personal como así también en la faz monetaria donde sabemos que el Club Náutico lo necesita como motor para llevar adelante el Raid que tanto queremos».

Como cada lanzamiento oficial, o como cada viernes de cualquier semana, se coronó el mismo con un rico asado a la canasta, el mismo asado de camaradería que se viene dando desde la creación de la sede social y que tanto sirve para conocerse mejor y en donde vuelan las anécdotas en el agua.

Inscripciones abiertas

Desde ese mismo viernes 8 de agosto quedaron abiertas las inscripciones para el XXXIV Raid Náutico y se extenderán hasta el viernes 7 de noviembre inclusive y sin excepción.

Y como viene aconteciendo en los últimos años, el primero en anotarse esa misma noche fue Lucho Gamín, el histórico socio del Club que ha sido parte de todas las ediciones y que ha vivido en carne propio los sinnúmeros cambios y transformaciones que tuvo esta travesía.