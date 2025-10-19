Lanzan becas gratuitas para la formación en docencia universitaria

La propuesta forma parte de un convenio entre la Municipalidad de Tolhuin y la Universidad de la Marina Mercante. La misma busca fortalecer el desarrollo profesional, brindando herramientas actualizadas para quienes enseñan, guían o quieren formarse en distintas áreas humanas, técnicas y culturales.

TOLHUIN.- La iniciativa es 100% online, gratuita y con certificación oficial, y está abierta a docentes y profesionales de toda Tierra del Fuego. Desde el área municipal destacaron que los cursos abordan temáticas actuales como pedagogía, tecnologías aplicadas a la enseñanza, ciberseguridad, herramientas digitales e innovación educativa.

Además, los contenidos están diseñados para mejorar las competencias docentes, promover la investigación y fomentar la formación continua en el ámbito educativo. Las capacitaciones comienzan entre octubre y diciembre, con diferentes fechas de inicio y duraciones mensuales, bimestrales o trimestrales según el curso.

Entre las propuestas se encuentran “Calidad y evaluación universitaria”, “Cultura de la investigación”, “Competencias docentes y diseño de materiales para la educación en línea”, “Liderazgo y gestión de equipos”, “Inteligencia artificial generativa aplicada a la educación”, “Gestión de instituciones de educación superior”, “Cultura del compliance”, “Educación inclusiva para la convivencia intercultural”, “Innovación educativa”, “Ciberseguridad para entornos universitarios” y “Podcast: desde la idea a la publicación”.

La inscripción ya se encuentra abierta y puede realizarse enviando nombre, apellido, DNI, dirección y correo electrónico a dir.politicaseducativasein.tec@tolhuin.gob.ar. Los cupos son limitados y las certificaciones oficiales serán otorgadas por la Universidad de la Marina Mercante.