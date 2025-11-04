Lamelas ya es embajador de EEUU

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, entregó ayer copia de cartas credenciales al canciller Pablo Quirno y así completó el trámite que formalizó el inicio de su misión en Buenos Aires. El encuentro entre Lamelas y Quirno tuvo lugar en la Cancillería.

BUENOS AIRES (NA).- El representante en Argentina de la gestión de Donald Trump es un médico y empresario de origen cubano que fue aportante de la campaña del actual presidente republicano.

El desembarco de Lamelas, quien había arribado a Buenos Aires el viernes pasado, se produce en medio de la profundización del alineamiento del gobierno de Milei con la administración de Trump luego del auxilio económico que activó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, mediante un swap de 20 mil millones de dólares.

Uno de los primeros desafíos que deberá encarar Quirno en lo que refiere a los Estados Unidos es el demorado anuncio de un acuerdo de libre comercio, en el que su antecesor Gerardo Werthein venía trabajando desde hacía varios meses pero que continúa sin concretarse.

Si bien se especula con una baja de aranceles para más de 50 productos argentinos, aún no hay nada concreto y no hubo anuncios durante la reciente visita de Milei a Trump en la Casa Blanca.

El representante diplomático prometió respaldar al gobierno de Milei y adelantó que iba a recorrer las provincias para entablar relaciones con los gobiernos regionales.

Varias empresas norteamericanas están interesadas en invertir en la producción de litio, uranio, gas, petróleo y energía hidroeléctrica, entre otros, pero más allá de lo que se pueda acordar con la Nación, las provincias son dueñas de esos recursos, por lo cual serán necesarias las conversaciones con los gobernadores.