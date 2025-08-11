LADE suma más vuelos para unir la Patagonia argentina

Desde la localidad santacruceña de Perito Moreno se anunció un nuevo circuito aéreo que unirá este punto con Ushuaia y Río Grande con Líneas Aéreas del Estado.

El intendente de la ciudad de Perito Moreno, en Santa Cruz, Matías Treppo fue quien anunció la nueva conexión, durante una entrevista en Radio Vanguardia. La nueva ruta aérea unirá Perito Moreno con Ushuaia y Río Grande en Tierra del Fuego.

De esta forma, el jefe comunal destacó el rol que representa LADE como socio estratégico para fortalecer los vínculos de la localidad con el resto de la Patagonia. “Cumplimos un año ya de permanencia de vuelo regular de LADE en Perito Moreno. Desde septiembre, se sumará un tercer vuelo comercial que nos conectará con Tierra del Fuego”.

Las actuales rutas aéreas de LADE unen la localidad santacruceña con Comodoro Rivadavia y El Calafate.

https://reportnews.la/blog/2025/08/11/lade-suma-mas-vuelos-para-unir-la-patagonia-argentina/