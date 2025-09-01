LADE, la primera y única línea aérea de fomento de Argentina

El 4 de septiembre de 1940 se realizó el primer vuelo inaugural de Líneas Aéreas del Estado (LADE), desarrollando desde ese entonces una labor fecunda al servicio de la comunidad nacional.

El origen de la línea fue mediante el Decreto Nº 67.777/40, firmado por el presidente de la Nación Argentina, Dr. Roberto Marcelino Ortiz, cuyo objetivo fue el de emprender acciones que posibilitaron unir los centros de mayor densidad poblacional con las localidades más alejadas del territorio nacional, carentes de medios rápidos y regulares de comunicación. Ese proyecto actualmente mantiene su vigencia.

Historia de LADE

El 19 de julio de 1940, el Poder Ejecutivo Nacional autoriza, a través del decreto mencionado, a establecer una línea aérea para el transporte de pasajeros, carga y correspondencia.

De esta manera, el Estado nacional, por medio de la creación de la primera línea aérea de fomento, se orientaba a satisfacer las necesidades políticas, sociales y económicas de zonas aisladas.

En esos años, el territorio patagónico contaba con muy poca infraestructura de caminos y limitada extensión de vías férreas.

Complementaba el transporte terrestre, el lento tráfico marítimo que enlazaba, por entonces, las costas de la región patagónica con el resto del país.

En consecuencia, se hacía indispensable la puesta en marcha de un servicio de transporte aéreo regular.

Así surge la iniciativa del fomento aerocomercial. Este hecho generó la existencia de un servicio público que ayudó, además, a incrementar la aptitud de la aeronáutica militar en las tareas del novedoso transporte aéreo. Ello significó para la defensa de la Nación el desarrollo profesional del personal militar afectado al transporte aéreo, el uso de materiales, el despliegue de la organización y su derivación en los aspectos logísticos. El primer vuelo oficial regular se realizó con un avión Junker JU-52, trimotor, al mando del entonces Tte. 1º D. Juan Francisco Fabri. Pasajeros subiendo a un Junkers Ju52-3m de LADE. (Archivo General de la Nación).

Creación de las rutas aéreas de fomento

En 1940 el Poder Ejecutivo Nacional, adquiere cinco (5) aviones trimotores de origen alemán Junkers JU 52/3m provistos de un completo instrumental de aeronavegación destinados a Líneas Aéreas del Estado; asignados en ese momento al Grupo de Observación Aéreo N°1 del Ejército que funcionaba en la Base Aérea de El Palomar.

El vuelo inaugural de LADE -denominada en ese momento Líneas Aéreas del Sudoeste (LASO)- despegó el 4 de septiembre de 1940. Fue realizado por un avión trimotor de origen alemán Junkers JU 52/3m matrícula T 168, bautizado General San Martín, con capacidad para 17 pasajeros, un tripulante de cabina e instalaciones sanitarias.

A partir del funcionamiento de esta línea -primera de fomento aerocomercial en el mundo- se crearon nuevas rutas aéreas que, al convertirse en rentables, luego eran explotadas por empresas privadas. Este es el origen del concepto aún vigente de «transporte de fomento aerocomercial». El vuelo Comodoro Rivadavia y Puerto Stanley inició el 12 de enero de 1972 con aviones trifibios Albatross bimotor Grumman HU 16-B que podían operar en tierra, nieve y agua.

Diferentes denominaciones de LADE

La denominación oficial de la línea fue «Línea Aérea del Sudoeste-LASO». La primera ruta cubierta fue entre El Palomar (Buenos Aires) y Esquel (Chubut). Sus escalas fueron Santa Rosa (La Pampa), Neuquén y San Carlos de Bariloche (Río Negro). Por decisión del Estado Nacional, LASO, expande sus vuelos creándose una segunda ruta el 6 de enero de 1944 bajo la denominación de «Líneas Aéreas de Noreste-LANE», la nueva ruta unía Buenos Aires con las Cataratas del Iguazú.

En 1944 el Poder Ejecutivo crea el transporte de correspondencia denominado «Servicio Aeropostal del Estado-SADE».

Las tres líneas (LASO-LANE-SADE) se unifican por Resolución 849 el 23 de octubre de 1945 bajo la denominación de Líneas Aéreas del Estado, LADE, quedando bajo la órbita de la Secretaría de Aeronáutica; origen de la Fuerza Aérea Argentina.

LADE encuentra su norte en el sur

A partir del 22 de marzo de 1966, LADE, se hace cargo de las rutas más deficitarias de Aerolíneas Argentinas. LADE fue la única línea aérea que mantuvo en forma permanente por más de una década una sucursal en las Islas Malvinas (1972/1982). Publicidad de LADE (Líneas Aereas del Estado) que comenzó a dar servicios en Malvinas en 1972.

El primer programa aéreo regular entre Comodoro Rivadavia y Puerto Stanley se inició el 12 de enero de 1972 con aviones trifibios Albatross bimotor Grumman HU 16-B que podían operar en tierra, nieve y agua con una frecuencia de dos servicios mensuales.

El primer vuelo regular a las islas, con aviones con ruedas, se realiza el 15 de noviembre de 1972, luego que la Fuerza Aérea construyera una pista provisoria con planchas metálicas de aluminio cuya longitud fue de 800 metros Los servicios fueron semanales entre Comodoro Rivadavia y Puerto Stanley.

En 1982 interrumpe los vuelos con motivo del conflicto del Atlántico Sur.

LADE en la actualidad

La línea, de manera ininterrumpida, sigue desde el año 1940 cumpliendo con el rol de fomento aerocomercial asignado por el Estado Nacional.

Facilita, de esta forma, el traslado de los pobladores patagónicos, cargas y correspondencia desde el límite cordillerano hasta el litoral marítimo del Océano Atlántico.

Coordina sus vuelos entre las principales cabeceras y los destinos más alejados de los centros urbanos. Une las pequeñas poblaciones con centros de mayor importancia comercial y turística.

Sus aviones despegan desde Aeroparque cubriendo escalas en Mar del Plata, Bahía Blanca, San Antonio Oeste, Viedma, Puerto Madryn y Trelew. De esta manera, articula e integra los centros costeros más importantes del país.

Desde la ciudad de Comodoro Rivadavia, «capital del oro negro», cabecera más importante de la Patagonia, enlaza las ciudades cordilleranas de: José de San Martín, Alto Río Sengerr, Río Mayo, Perito Moreno, Gobernador Gregores, Esquel, El Maitén y el Bolsón, entre otras.

También, desde Comodoro Rivadavia, une las ciudades atlánticas de: Puerto Deseado, San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande. La Línea Aérea de Fomento para Transporte de Pasajeros, Carga y Correo, desde su vuelo inaugural en 1940, uniendo los destinos El Palomar y Esquel, continúa hoy conectando los centros de mayor importancia comercial y turística del país.

Desde Ushuaia une Río Turbio y Lago Argentino, entre otras.

En el norte patagónico une las ciudades de Neuquén, Zapala, Chapelco con Bariloche, provincia de Río Negro. Para cumplir sus programas de vuelos LADE, utiliza aviones Fokker F-28, Fokker F-27, Twin Otter y a fines del mes de agosto del año 2009 se incorporaron a la Fuerza Aérea Argentina los tres últimos de un total de cuatro aviones biturbohélice de origen sueco, Saab 340, que están operando desde la IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia, Chubut, los que cumplen diversas tareas para la Fuerza, entre las cuales se encuentran los vuelos en Líneas Aéreas del Estado (LADE) para unir localidades patagónicas.

De esta forma se iniciaron las actividades de vuelos regulares con aviones biturbohélice Fokker F-27 y en la nueva pista de cemento con los bireactores Fokker F-28. Fuente: Fundación Marambio.