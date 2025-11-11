La Agencia de Innovación de Tierra del Fuego, anunció una nueva edición del Laboratorio Fueguino de Herramientas Audiovisuales, un espacio de experimentación y formación dedicado al uso de Inteligencia Artificial aplicada al audiovisual.

El Laboratorio se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2025 en la sede de la Secretaría de Cultura, ubicada en Gobernador Deloqui 1465 de la ciudad de Ushuaia. En esta oportunidad, estará coordinado por el realizador y especialista en nuevas tecnologías, Mariano Zagari.

La propuesta convoca a equipos interdisciplinarios de tres integrantes provenientes de los campos del cine, teatro, música, danza, arte digital y diseño, para el desarrollo de una escena audiovisual breve que funcione como prototipo o teaser de una obra en proceso.

Las inscripciones se realizan a través de https://forms.gle/bUxcwy4bGkV4TzJX8 hasta el 14 de noviembre.

A lo largo de tres jornadas intensivas, los equipos experimentarán con herramientas de generación de imagen y video mediante Inteligencia Artificial, combinando exploración técnica y narrativa.

El Laboratorio Fueguino de Herramientas Audiovisuales busca consolidar un espacio de innovación y trabajo colaborativo que potencie la identidad creativa local y promueva nuevas estéticas híbridas entre lo real y lo generado por IA. La participación es gratuita, con selección previa mediante carpeta de proyecto, y los gastos de traslado, alojamiento y alimentación estarán a cargo de cada equipo participante.

Sobre esto, el secretario de Cultura, Aureliano Rodríguez, destacó la importancia de fortalecer la capacitación y las redes de colaboración entre los realizadores locales y señaló que “el Laboratorio representa la convergencia entre creatividad, tecnología e identidad fueguina; un paso más para que Tierra del Fuego siga siendo un territorio de experimentación y desarrollo cultural”.

Para más información, ingresar a las redes sociales @conocimientotdf.