La visita de Alexei Shirov 

El exsubcampeón mundial de ajedrez Alexei Shirov, quien ya visitara esta ciudad hace cuatro años, imponiéndose en el 21° Magistral “Centenario de Río Grande”, regresará dentro de tres semanas a Tierra del Fuego, ofreciendo una Clase Maestra y partidas simultáneas, gracias a la gestión del Club de Ajedrez local (CARG).

RIO GRANDE.- En su retorno al país, el ajedrecista nacido en Letonia, y nacionalizado español, también jugará torneos rápidos en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Gestiones

El múltiple campeón provincial Federico Torres posibilitó su nuevo arribo, al igual que la primera visita de Shirov a Córdoba, donde disputará la Copa Beggia. ABIERTO TDF. El sábado 15, en la Escuela N° 5 (Tolhuin).

El europeo juega –desde ayer y hasta el martes 11- el XXXII Abierto Internacional ProAm (suizo, 9 rondas, 90’ + 30”), en Villa Martelli, con $15.000.000 en premios, y 110 anotados (entre ellos, la Maestra FIDE Femenina Jazmín Donda, representante del CARG).

En el Sur

Antes de Río Grande, Shirov pasará por Ushuaia (lunes 24 al miércoles 26). Y después continuará su gira por Punta Arenas (viernes 28 al martes 2 de diciembre), siendo los organizadores n dichas ciudades Ricardo Luna y Rodrigo Hurtado, respectivamente.

“Tanto aficionados como jugadores federados tendrán la posibilidad de jugar con el Gran Maestro, de tomar la clase y además sacarse fotos o hacer firmar ejemplares de sus libros. La actividad comenzará a las 17:00, y el lugar está aún a confirmar”, detalló Torres, quien agradeció el apoyo del CARG, Accesorios Rivadavia, Panadería La Fueguina, Autosur SA y el concejal Federico Runín.

Una figura mundial

Proveniente de Letonia y representante olímpico de España, el Gran Maestro de Ajedrez Alexei Shirov es tal vez uno de los últimos sobrevivientes activos y en plenitud de la camada de grandes campeones como Karpov y Kasparov.

Dueño de un estilo de ataque único, heredero directo del estilo de Mihjail Tal (también nacido en Riga), Shirov es uno de los referentes de la elite del ajedrez mundial hace ya 3 décadas. Es el autor de «Fuego en el Tablero» uno de los best seller de la literatura de ajedrez.