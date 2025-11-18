Deportes

La visita de Alexei Shirov 

martes 18 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
El ex subcampeón mundial de ajedrez Alexei Shirov, quien ya visitará esta ciudad hace cuatro años, imponiéndose en el 21° Magistral “Centenario de Río Grande, pasará este mes por Ushuaia (lunes 24 al miércoles 26), y el jueves 27 dará una Clase y partidas simultáneas en Río Grande, a partir de las 17:00, con el auspicio del Club de Ajedrez de Río Grande, Accesorios Rivadavia, Panadería La Fueguina, Autosur SA y el concejal Federico Runín.

RIO GRANDE.- Finalmente, Shirov continuará su gira por Punta Arenas (viernes 28 al martes 2 de diciembre).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *