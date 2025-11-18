La visita de Alexei Shirov 

El ex subcampeón mundial de ajedrez Alexei Shirov, quien ya visitará esta ciudad hace cuatro años, imponiéndose en el 21° Magistral “Centenario de Río Grande, pasará este mes por Ushuaia (lunes 24 al miércoles 26), y el jueves 27 dará una Clase y partidas simultáneas en Río Grande, a partir de las 17:00, con el auspicio del Club de Ajedrez de Río Grande, Accesorios Rivadavia, Panadería La Fueguina, Autosur SA y el concejal Federico Runín.
RIO GRANDE.- Finalmente, Shirov continuará su gira por Punta Arenas (viernes 28 al martes 2 de diciembre).