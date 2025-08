La villana más brutal de Punisher cambia de aspecto en su debut en Disney+: ¿qué está haciendo Marvel?

Las nuevas imágenes de The Punisher revelan que Ma Gnucci ya no es como en los cómics. ¿Qué está haciendo Marvel con su aspecto?

En los cómics, no tiene ni brazos ni piernas. Pero en las nuevas imágenes del rodaje, la historia es muy distinta…

Frank Castle está de vuelta. Y no viene solo

Después de su regreso triunfal en Daredevil: Born Again, el Punisher de Jon Bernthal se prepara para protagonizar su propia historia en solitario con un especial de Marvel en Disney+ previsto para 2026. Pero mientras los fans celebran el regreso del antihéroe más despiadado del UCM, algo en su nueva aventura ha despertado una ola de confusión y debate online.

Y todo tiene que ver con una de las villanas más salvajes de los cómics de Marvel: Ma Gnucci.

Ma Gnucci: la jefa del crimen más temida… y mutilada

Para quienes no la conozcan, Ma Gnucci no es precisamente una villana cualquiera. Esta matriarca de la mafia neoyorquina, creada por Garth Ennis y Steve Dillon en la legendaria etapa MAX de The Punisher, se convirtió en una figura icónica del personaje por una razón muy concreta: acabó sin brazos, sin piernas… y aún así intentó destruir a Castle desde una silla de ruedas.

Su enfrentamiento con Punisher en el Zoo de Central Park —donde fue devorada parcialmente por osos polares— es uno de los momentos más recordados por los lectores. Ma es cruel, despiadada, retorcida y no se rinde jamás. Precisamente por eso, verla en imagen real era uno de los grandes atractivos del nuevo especial de Marvel. Pero parece que Marvel Studios tiene otros planes.

El cambio físico que ha sorprendido a todos

En las últimas horas, varias imágenes del rodaje del especial The Punisher han aparecido en redes sociales, compartidas por la cuenta @DaredevilShots. En ellas, se puede ver a Jon Bernthal caminando junto a una mujer en silla de ruedas que, según todas las pistas, sería Ma Gnucci.

¿El problema? Que la mujer en cuestión tiene brazos, piernas y melena.

Para muchos seguidores, esto supone una ruptura evidente con la estética de los cómics. Ma Gnucci no sería Ma Gnucci sin su aspecto desfigurado y su presencia intimidante desde la silla. Pero… ¿y si Marvel no está haciendo un cambio tan drástico como parece? New images from the set of ‘THE PUNISHER’ pic.twitter.com/PRtxna6Djx— Daredevil Shots (@_DaredevilShots) August 1, 2025

¿Y si la transformación aún no ha ocurrido?

Hay una posibilidad muy lógica: quizá estamos viendo a Ma Gnucci antes de su famoso enfrentamiento con Punisher. Es decir, la versión “completa” del personaje, que más adelante —posiblemente en este mismo especial— acabará sufriendo el accidente que la convierte en lo que conocemos de los cómics.

Esto no solo tiene sentido narrativo, sino que además serviría para construir una tensión creciente hasta llegar al punto de ruptura entre ambos personajes. Imagínatelo: Castle contraataca y el resultado es un baño de sangre en el zoo… con consecuencias permanentes para ella.

Otra opción que muchos ya comentan en redes es que la mutilación esté presente pero realizada con efectos visuales en postproducción, y que lo que vemos ahora es simplemente a la actriz rodando sin las prótesis. Marvel ha hecho esto antes con otros personajes, como Thanos o Iron Man con el traje.

Un especial R que promete ser salvaje

Aunque aún no hay sinopsis oficial, se sabe que The Punisher será un especial de presentación dentro del nuevo formato de Marvel Studios para Disney+. Es decir, una especie de mediometraje —como Werewolf by Night— con tono independiente, producción más cuidada y narrativa cerrada.

La idea es mostrar qué ha sido de Frank Castle tras los eventos de Born Again, y preparar el terreno para su papel dentro del universo callejero del UCM: Daredevil, Echo, Kingpin y ahora Punisher, todos conectados pero con voz propia.

Y con la presencia de una villana como Ma Gnucci, la cosa se va a poner fea. Muy fea.

¿Por qué Marvel cambiaría el aspecto de Ma Gnucci?

La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿por qué alterar algo tan característico como el aspecto mutilado de esta villana?

La respuesta podría ser tan sencilla como evitar polémicas visuales, o tan compleja como querer reinventar el personaje para un nuevo público. Después de todo, Marvel no siempre adapta los cómics al pie de la letra. Ya pasó con Taskmaster, con MODOK o incluso con Namor. La fidelidad absoluta no siempre es prioridad.

Pero en este caso, hay algo más: Ma Gnucci, aún sin mutilar, puede ser una villana terrorífica si la interpretación y el guion están a la altura. De hecho, su presencia en silla de ruedas ya marca una conexión con la historia original. Lo importante será ver cómo se construye su personalidad en pantalla, y si logra mantener la esencia despiadada del personaje.

El regreso de Punisher: más violento que nunca

Lo que sí parece claro es que Marvel va a permitir que Jon Bernthal mantenga el tono crudo y violento de sus anteriores apariciones. Desde que se confirmó el enfoque R (no recomendado para menores) de este especial, los fans respiran aliviados: Castle no va a suavizar sus métodos.

Y eso significa que la violencia gráfica, los conflictos morales y los enfrentamientos sangrientos seguirán estando sobre la mesa. Un acierto, teniendo en cuenta el tipo de personaje que es y la mitología que lo rodea.

¿Veremos la versión más oscura de Punisher?

Todo apunta a que sí. Y si Ma Gnucci está bien escrita, su transformación en la villana sin extremidades puede ser uno de los momentos más duros del UCM hasta la fecha. Marvel necesita recuperar ese equilibrio entre espectáculo y riesgo. Y el Castigador, por historia y por tono, es el lugar perfecto para hacerlo.

¿Tú qué opinas? ¿Debería Marvel respetar el diseño original o reinventarla para algo nuevo?