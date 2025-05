La verdadera razón detrás de la cancelación de Return of the Rocketeer

¿Por qué han cancelado Return of the Rocketeer? La película pretendía darle un giro al clásico de los 90. Todos los detalles aquí

Disney+ anunció en 2021 que estaba trabajando en una nueva versión de Return of the Rocketeer. El proyecto prometía modernizar la historia del clásico héroe de los cielos y darle un enfoque fresco con una nueva protagonista femenina afroamericana. Sin embargo, parece que el cohete ha perdido su impulso y ha quedado atrapado en la atmósfera de Hollywood. ¿Qué pasó realmente con esta esperada secuela / reboot?

El Rocketeer original, lanzado en 1991, es una película de aventuras dirigida por Joe Johnston, basada en los cómics creados por Dave Stevens en 1982. La historia sigue a Cliff Secord, un piloto de acrobacias que encuentra un misterioso jetpack que le permite volar como un superhéroe. Con su casco brillante y su chaqueta de cuero, el Rocketeer luchaba contra nazis y espías en la década de 1930, combinando la emoción de los seriales clásicos con un toque de ciencia ficción retro.

El renacer que nunca despegó

La nueva versión, anunciada con bombo y platillo en agosto de 2021, iba a ser producida por David Oyelowo y su esposa Jessica Oyelowo. El enfoque sería completamente nuevo, presentando a una protagonista femenina y afroamericana que heredaría el legendario jetpack de Cliff Secord, el personaje interpretado por Billy Campbell en la película original. El guion original fue escrito por Ed Ricourt, conocido por su trabajo en Jessica Jones, y más tarde reescrito por Eugene Ashe, director de Sylvie’s Love.

Pero a pesar del entusiasmo inicial, las cosas comenzaron a complicarse. En una reciente entrevista con el LA Times, David Oyelowo habló con franqueza sobre el destino incierto del proyecto, sugiriendo que un cambio en las prioridades de la industria fue el gran culpable. Según Oyelowo, el proyecto ganó fuerza en un momento en el que Hollywood parecía estar comprometido con la diversidad y la inclusión, impulsado en parte por el impacto social tras la muerte de George Floyd en 2020.

¿Qué dijo exactamente Oyelowo?

«Logramos ganar tracción con ese proyecto después del asesinato de George Floyd, en un momento en el que había una corrección cultural y parecía que la gente quería hacer las cosas mejor», comentó Oyelowo. «Pero ahora estamos en un momento en el que es evidente que mucho de eso fue más bien performativo y no tan profundo como se pensaba. Proyectos como Onyeka y Return of the Rocketeer se volvieron de repente mucho más desafiantes».

Esta reflexión ha generado debate, ya que algunos señalan que el cambio en las políticas de Disney también podría ser un factor importante. El CEO de Disney, Bob Iger, recientemente anunció que la compañía está reconsiderando su estrategia de contenido para enfocarse más en estrenos teatrales y menos en la expansión agresiva de Disney+, tras haber sufrido pérdidas significativas con su modelo de streaming.

El legado del Rocketeer en pausa

El cómic original de Dave Stevens es una joya para los amantes de las aventuras retro y el arte pulp. Publicado por primera vez en 1982, se ha mantenido vivo a través de múltiples adaptaciones y secuelas publicadas por IDW Publishing tras la muerte de Stevens en 2008. Sin embargo, con la cancelación de este proyecto, parece que el Rocketeer podría quedar nuevamente en el olvido, al menos por ahora.

¿Será este el final del héroe volador o simplemente otro capítulo en su turbulenta historia en Hollywood? El tiempo dirá si alguna vez volveremos a ver el casco brillante y el jetpack en acción.

¿De qué iba la película original de Rocketeer?

Para los que no lo recuerdan, Rocketeer (1991) es una clásica película de aventuras que sigue a Cliff Secord, un piloto acrobático que, al encontrar un prototipo de cohete experimental, se convierte en un héroe volador durante la Segunda Guerra Mundial. Con la ayuda de su novia Jenny Blake (interpretada por Jennifer Connelly) y su amigo mecánico Peevy (Alan Arkin), Cliff se enfrenta a espías nazis, gánsteres y agentes del gobierno que quieren apoderarse de su poderoso jetpack. Todo esto envuelto en un estilo art déco que rinde homenaje a los cómics y seriales de la época.

Ahora solo nos queda esperar para ver si el Rocketeer vuelve a despegar o si esta es realmente su última misión.