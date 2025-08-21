La UTN Tierra del Fuego celebró su 77º aniversario

Autoridades y personal de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN conmemoraron la creación de la Universidad Obrera Nacional, precursora de la actual casa de estudios, destacando su rol histórico y su visión de futuro en un contexto de desafíos económicos y sociales.

RIO GRANDE.- La Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional (FRTDF-UTN) celebró el 77º aniversario de la creación de la Universidad Obrera Nacional (UON). El evento, encabezado por el decano Mario Félix Ferreyra y el vicedecano Francisco Javier Álvarez, reunió a la comunidad académica para un brindis simbólico en reconocimiento a la rica historia de la institución.

En su discurso, el decano Ferreyra resaltó la visión del General Juan Domingo Perón al crear la UON el 19 de agosto de 1948, con el objetivo de formar a los ingenieros que la industria nacional demandaba. Subrayó que, si bien la UTN tiene raíces en el justicialismo, su composición actual es plural y democrática. Hizo un especial reconocimiento al primer rector de la UON, Cecilio Pascual Conditi, por su rol fundamental en la fundación de la universidad. Mario Félix Ferreyra resaltó la visión del General Juan Domingo Perón al crear la UON el 19 de agosto de 1948.

Ferreyra también abordó la actualidad del país, manifestando la preocupación por los recortes presupuestarios que afectan al sector académico y científico. Ante este panorama, el decano reafirmó el compromiso de la UTN en seguir formando profesionales de excelencia para transformar el país, enlazando la educación con el desarrollo y la independencia económica.

El acto contó con la presencia de representantes gremiales y otras autoridades académicas, quienes se sumaron al homenaje a una institución que ha formado a más de la mitad de los ingenieros del país y que en Tierra del Fuego ha cumplido 43 años de trayectoria, dejando una marca indeleble en la industria fueguina y en diversas instituciones de la provincia.