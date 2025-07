La UTN Tierra del Fuego celebró nuevos Ingenieros Industriales

Pablo Matías Farías y Andrea Cecilia Jacobi se convirtieron en Ingenieros Industriales en la última jornada de exámenes de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN. Destacaron con proyectos de reciclado de PET y energía eólica, respectivamente.

RIO GRANDE.- La Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional (FRTDF-UTN) fue escenario de una jornada de exámenes que culminó con la graduación de Pablo Matías Farías y Andrea Cecilia Jacobi como Ingenieros Industriales. Ambos profesionales, elogiados por la mesa examinadora conformada por los ingenieros Hugo Bonifacini, Javier Alfarano y Francisco Álvarez, junto a la licenciada Estela Acosta, destacó la excelencia de los proyectos finales presentados por los nuevos ingenieros. Pablo Matías Farías, flamante graduado.

La jornada de defensa de tesis no sólo validó sus conocimientos, sino que también puso de manifiesto la pertinencia de sus investigaciones para el contexto fueguino y más allá.

Pablo Matías Farías, quien rindió en primer lugar, se graduó con una tesis enfocada en la obtención de fibras de poliéster a partir del reciclado de botellas PET. En diálogo con Prensa Universitaria, Farías reveló que este proyecto es «aplicable» en Tierra del Fuego, ya que tras los cálculos iniciales, descubrieron que «hay [materia prima] de más» en la provincia. Su camino hacia el título fue un ejemplo de perseverancia: comenzó la carrera en la UTN regional Río Grande, pero la vida lo llevó a Córdoba, donde cambió de carrera. Años después, tras el fallecimiento de su padre, regresó a Tierra del Fuego, retomó la carrera (ya con un cuarto año de Ingeniería Mecánica avanzado) y, a pesar de los desafíos, no dejó de «pelear» hasta conseguir su objetivo. Padre de dos hijos, Lautaro y Julieta, y con el apoyo incondicional de su esposa Patricia, Pablo Matías Farías enfatiza que «no es difícil estudiar con hijos, no es difícil estudiar con trabajo. Hay que proponérselo nada más». Su mensaje es claro: «cuesta muchísimo, pero no hay que bajar los brazos. Tiempo que tenés, tiempo que te sentás a estudiar, aunque sea cinco minutos». Agradeció especialmente a su familia, a su padre y a su hermano, así como a amigos que lo sorprendieron con su apoyo en este día tan especial.

El camino de Andrea Cecilia Jacobi

En la misma jornada, Andrea Cecilia Jacobi también obtuvo su título de Ingeniera Industrial. Embarazada y con una trayectoria profesional previa, Andrea compartió su felicidad y el largo proceso que la llevó a este logro. Reconoció haber cursado la carrera «hace bastantes años» y agradeció públicamente al ingeniero Gustavo Tielens, quien la impulsó a iniciar la diplomatura en energía eólica. Fue esta diplomatura la que le brindó las herramientas necesarias para complementar su carrera y concretar su tesis: el diseño de un parque eólico en Cabo Peñas. Andrea Cecilia Jacobi obtuvo su título de Ingeniera Industrial.

Andrea no es una estudiante «joven» en el sentido tradicional, pues ya contaba con una carrera de base y es profesora de matemáticas y docente. Su método fue ir eligiendo materias «de a poco» mientras trabajaba. La UTN se convirtió en su «segunda casa», donde estudiaba por las noches. Pese a la extensión del proceso, lo describe como «muy lindo» y se mostró eternamente agradecida con los profesores de la UTN y de la diplomatura, quienes incluso la ayudaron en su tiempo libre. También valoró el apoyo y la información brindada por compañeros que cursan la diplomatura y trabajan en cooperativas. Su compañero de vida, Alexis, fue un pilar fundamental, brindándole apoyo constante y nunca interponiéndose en su objetivo.