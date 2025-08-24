La UTN Fueguina y BigTools sellan importante convenio

La Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN y la empresa BigTools sellaron un convenio que permitirá a estudiantes avanzar en prácticas profesionalizantes en mecánica, electromecánica, hidráulica, neumática y nuevas tecnologías. El acuerdo fortalece la vinculación universidad-empresa y aporta al desarrollo industrial de la provincia y la región.
RIO GRANDE.- La Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional (FRTDF-UTN) y la empresa BigTools firmaron un convenio marco de cooperación que permitirá a estudiantes avanzados de ingeniería acceder a prácticas profesionalizantes en un entorno real de trabajo, vinculado al mantenimiento de grandes maquinarias, electromecánica, hidráulica, neumática y nuevas tecnologías.
El acuerdo fue rubricado por el decano de la UTN fueguina, Ing. Mario Félix Ferreyra, el vicedecano Ing. Francisco Javier Álvarez y el socio gerente de BigTools, Fernando Gliubich. También participaron el secretario administrativo, Ing. Demian Ferreyra; el secretario de Extensión Universitaria, Lic. Fabio Seleme; y la secretaria de Asuntos Estudiantiles, Ing. Iara Galichini.
Una alianza estratégica para el aprendizaje
Durante la firma, Gliubich destacó que la iniciativa abre una “oportunidad muy interesante en distintos aspectos”. Por un lado, contribuirá a la formación técnica de los estudiantes, quienes podrán sumar experiencia práctica en un campo altamente demandante. Por otro, representará un beneficio para la propia empresa, al facilitar un intercambio de saberes en torno a los procesos de mantenimiento y la incorporación de tecnologías actualizadas.
“Siempre el conocimiento se comparte de manera mutua. Nosotros vamos a brindar todas las herramientas y la experiencia que tenemos, y a la vez recibiremos el entusiasmo y las miradas innovadoras de los estudiantes”, afirmó el empresario. BigTools, fundada en Río Grande en 2020, brinda servicios de mantenimiento y reparación a equipos de gran envergadura —como maquinarias viales, sistemas de generación de energía y plataformas de compresión de aire— que operan en Tierra del Fuego y otras regiones de la Patagonia.
Formación práctica en contextos reales
El Decano subrayó el valor del convenio para fortalecer la propuesta académica de la UTN. “Es muy positivo que nuestros alumnos puedan tocar los equipos, ver cómo se manejan y sentirlos, complementando la formación teórica con la experiencia práctica en un ámbito de producción real”, señaló.
El convenio permitirá que estudiantes de Ingeniería Electromecánica y otras carreras afines se incorporen a las tareas que desarrolla la compañía en distintos sectores industriales, desde la cooperativa eléctrica de Río Grande hasta la industria petrolera y empresas de transporte. “La participación en procesos de mantenimiento y servicios a gran escala les dará una visión acabada de lo que significa aplicar la ingeniería en la práctica”, agregó Ferreyra.
Continuidad de una tradición
La UTN fueguina, que lleva más de 40 años estableciendo convenios con el sector productivo, renueva así su compromiso con la vinculación universidad-empresa. Para la institución, estos acuerdos no solo fortalecen la formación profesional, sino que también favorecen el desarrollo industrial de la provincia y la región.
“Este convenio es una herramienta para que nuestros alumnos se capaciten mejor y, al mismo tiempo, para que las empresas encuentren en ellos futuros profesionales con las competencias que el mercado laboral requiere”, concluyó el Decano.