La UTN despidió al Cónsul General de Chile con un fuerte mensaje de integración y futuro

En el marco del tradicional brindis de fin de año, la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional homenajeó al Lic. Roberto Ruiz Piracés, destacando su rol clave en el fortalecimiento de los vínculos académicos, tecnológicos y humanos entre ambos países. El hidrógeno verde, la integración juvenil y el trabajo mancomunado fueron ejes centrales del reconocimiento.

RIO GRANDE.- En un clima de emotividad y reconocimiento institucional, la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Tierra del Fuego despidió al Cónsul General de Chile en Río Grande y Tolhuin, Lic. Roberto Ruiz Piracés, quien culmina su misión diplomática en la región tras tres años de intensa labor orientada a la integración binacional.

El acto se desarrolló en el marco del tradicional brindis navideño que la casa de altos estudios realiza cada año y fue encabezado por el decano de la UTN fueguina, Ing. Mario Félix Ferreyra, quien colocó en la solapa del diplomático chileno un pin institucional de la Universidad, explicando su significado como símbolo de pertenencia, compromiso y construcción colectiva del conocimiento. El acto se desarrolló en el marco del tradicional brindis navideño que la casa de altos estudios realiza cada año y fue encabezado por el decano de la UTN fueguina, Ing. Mario Félix Ferreyra.

Acompañaron al decano autoridades de los distintos claustros universitarios, entre ellos los ingenieros Gustavo Tielens; Demian Ferreyra, vicedecano electo; Iara Galichini; y en representación del personal no docente, Ana Milano, reflejando el respaldo transversal de la comunidad universitaria al reconocimiento.

Integración académica, tecnología y nuevas energías

Durante su alocución, Ferreyra destacó especialmente el rol del Cónsul Ruiz Piracés como un articulador clave entre la UTN y distintas instituciones del país vecino, subrayando los avances concretos logrados durante su gestión.

Entre ellos, remarcó la visita de una nutrida delegación de docentes y estudiantes —alrededor de 40 personas— a la planta de producción de hidrógeno verde de la empresa HIF Global, ubicada en Cabo Negro, Punta Arenas, experiencia que permitió a la comunidad académica fueguina conocer de primera mano uno de los proyectos más innovadores en materia de energías transicionales de la región.

Asimismo, resaltó el acuerdo formal alcanzado entre la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad de Magallanes, fruto de gestiones impulsadas por el propio Ruiz Piracés, que abrió la puerta a intercambios científicos, tecnológicos y académicos entre estudiantes y docentes de ambos países.

“Como bien dice Roberto, se sembró la semilla; ahora somos los actores quienes debemos hacerla germinar”, expresó Ferreyra, al tiempo que valoró la mirada estratégica y pragmática del diplomático chileno, orientada al desarrollo regional y al crecimiento conjunto.

Un trabajo que trascendió lo diplomático

Más allá del ámbito universitario, el decano puso en valor la intensa actividad desarrollada por el Cónsul en la ciudad de Río Grande, no solo fortaleciendo a la comunidad chilena residente, sino integrándose cada vez más con la comunidad argentina a través de propuestas culturales, recreativas, deportivas y turísticas.

En ese sentido, mencionó especialmente la difusión de iniciativas como la “Ruta del Fuego”, destinada a dar a conocer los paisajes y atractivos de la porción chilena de la isla, consolidando una mirada compartida sobre el territorio fueguino.

“El suyo fue un trabajo mancomunado, basado en el consenso, que logró poner sobre la mesa intereses comunes de ambos países en un tiempo donde la cooperación resulta indispensable”, sostuvo Ferreyra, destacando además el acompañamiento permanente de la familia del diplomático y la calidad humana con la que desarrolló su gestión.

Un reconocimiento también desde la Radio Universidad

Previamente al acto central, el Lic. Roberto Ruiz Piracés fue agasajado en los estudios de Radio Universidad, junto al personal de la emisora y los pasantes operadores, en una despedida que contó con la participación del Jefe de la Base Aeronaval Río Grande, Capitán Alejandro Arroyo, reforzando el carácter institucional y comunitario del reconocimiento.

“La universidad fue el eslabón que siempre falta”

Visiblemente emocionado, el Cónsul General de Chile agradeció el homenaje y definió su vínculo con la UTN fueguina como un punto de inflexión en su carrera diplomática.

“Para mí la universidad fue ese eslabón que siempre le falta a uno en las gestiones diplomáticas”, afirmó, expresando su profundo respeto por la formación de ingenieros y por el rol estratégico que cumple la UTN en el desarrollo de la isla.

Ruiz Piracés subrayó la importancia de la integración juvenil y académica, especialmente en áreas emergentes como las energías transicionales, y celebró la apertura de la universidad tanto a jóvenes como a personas adultas que deciden retomar o continuar su formación.

“Si tuviera que buscar a las nuevas generaciones de profesionales para desarrollar esta provincia, vendría acá, a la Universidad Tecnológica Nacional”, aseguró, destacando el impacto social de una universidad pública, inclusiva y con fuerte anclaje territorial.

Despedidas que no son finales

Con un mensaje cargado de simbolismo, el diplomático cerró su intervención señalando que tanto él como el decano culminan etapas, pero con la certeza de que los vínculos construidos perduran: “Nos vamos para volver”, dijo, agradeciendo el afecto recibido y augurando que la relación entre la UTN fueguina y las instituciones chilenas continúe fortaleciéndose.

Así, la despedida al Cónsul General de Chile no fue solo un acto protocolar, sino una reafirmación del valor de la cooperación binacional, la educación pública y el conocimiento como herramientas fundamentales para el desarrollo sostenible de Tierra del Fuego y la región austral.