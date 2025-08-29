La UTN abre las inscripciones para un curso de Excel Básico

La Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional (FRTDF-UTN) anunció la apertura de inscripciones para un nuevo curso de Excel Básico. La capacitación está pensada para personas que quieran mejorar sus habilidades en la herramienta, considerada relevante para el trabajo administrativo.

RIO GRANDE.- La Facultad Regional Tierra del Fuego, abrió la convocatoria para un curso de Excel Básico que busca fortalecer las habilidades de la comunidad en el uso de esta popular herramienta. Con el objetivo de brindar una formación relevante para el mercado laboral, la capacitación se presenta como una oportunidad para quienes necesiten perfeccionar su manejo de la planilla de cálculo, considerada indispensable para el ámbito administrativo.

El curso, que será dictado por la instructora Araceli Barría, se desarrollará de forma presencial en las instalaciones de la UTN, ubicadas en Islas Malvinas 1650. Con una duración total de 6 clases de 2 horas cada una. Las jornadas se llevarán a cabo los sábados de 15:30 a 17:30 y el inicio está programado para el 13 de septiembre.

Para inscribirse, los interesados deberán abonar un arancel de $60.000 por persona. Con el pago, la inscripción quedará automáticamente confirmada. Desde la universidad se destaca la importancia de esta iniciativa para dotar a los ciudadanos de herramientas que mejoren su empleabilidad y capacidad de gestión en diferentes ámbitos laborales.

Formas de pago

Efectivo, tarjetas de débito y crédito en nuestra oficina de administración, (Islas Malvinas 1650) de 14:00 a 20:30.

Transferencias bancarias al CBU 2680001301030381009780, CUIT 30659026992, y mandar el comprobante a cobranzascolegiosfundatec@gmail.com, indicando apellido y nombre completo (del alumno/a) y curso que está abonando (CURSO DE EXCEL NIVEL BÁSICO) Es necesaria esta información para poder generar la factura electrónica y enviársela por e-mail, de lo contrario, no podemos identificar quién hizo la transferencia ni podemos facturar.