La UOMRA rechaza al pedido de modificación de los procesos productivos de celulares

El gremio metalúrgico manifestó su “enérgico rechazo” a la propuesta impulsada por AFARTE y la Unión Industrial Fueguina, al considerar que la medida busca reducir la mano de obra local y destruir puestos de trabajo en la provincia.

La Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA) Seccional Ushuaia expresó mediante una nota formal su rechazo al pedido de modificación de los procesos productivos de celulares, presentado por AFARTE y la Unión Industrial Fueguina, entidades que agrupan a las empresas beneficiarias del Subrégimen de Promoción Industrial.

El documento dirigido a la Comisión del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, advierte que “el objetivo de la revisión de los procesos productivos no tiene otra finalidad que reducir la mano de obra al intentar introducir partes de componentes armados desde el exterior y de esta manera destruir puestos de trabajo”.

Desde el gremio señalaron que esta iniciativa representa una nueva amenaza para la industria fueguina y recordaron que la UOMRA Seccional Ushuaia ha repudiado y combatido los diferentes intentos del gobierno nacional de buscar destruir el subrégimen, al tiempo que lamentaron que “los mismos empresarios que nos piden ayuda ahora pretendan que los trabajadores metalúrgicos sean quienes deban pagar la reducción de aranceles a las importaciones”.

Finalmente, el escrito, firmado por el secretario general Tapia Héctor, concluye de manera contundente: “Por lo antes expuesto, nos oponemos y rechazamos este intento de modificar los procesos productivos de celulares con el único fin de reducir el proceso de fabricación y la consecuente pérdida de puestos de trabajo”.