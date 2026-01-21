La UOM y ATE “aceleran” la lucha contra la reforma laboral

Los secretarios generales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Abel Furlán y Rodolfo Aguiar, respectivamente, se reunieron el martes con el fin de “acelerar” la lucha contra el Proyecto de Modernización Laboral impulsado por Gobierno Nacional y definir una fecha para llevar a cabo un plenario federal.

BUENOS AIRES (NA).- En el encuentro, manifestaron la necesidad de dialogar sobre la iniciativa que pretende aprobar con urgencia la gestión de Javier Milei y que comenzará a debatirse, dentro del periodo de sesiones extraordinarias, el próximo 10 de febrero.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Aguiar sostuvo que no es necesario “esperar” a que el proyecto se discuta en el Congreso Nacional para realizar una medida de fuerza, “ya que podría ser demasiado tarde”.

En la misma línea, advirtió que su sindicato “podría movilizarse” en algunas de las provincias donde los gobernadores respalden el proyecto del oficialismo, como ya lo hicieron públicamente los mandatarios Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes recientemente ratificaron su apoyo al ministro del Interior, Diego Santilli.

“Hemos intercambiado (con Furlán) un análisis sobre la reforma laboral que intenta imponer el Gobierno. Estamos frente a un proyecto que directamente tiene por finalidad eliminar los sindicatos y construir un nuevo ordenamiento jurídico en el que no existan los derechos individuales y colectivos”, aseguró Aguiar.

Por su parte, Furlán hizo referencia a los encuentros que mantiene por estos días Santilli con los mandatarios provinciales y aseguró que debería hablar “con los trabajadores” para poder debatir “un modelo de desarrollo productivo” antes de modificar la legislación laboral.

“Los gobernadores que se están juntando con el Ejecutivo Nacional pretenden ocupar el lugar de las representaciones sindicales. Quieren utilizar este debate para garantizar su supervivencia a costa del aniquilamiento de nuestros derechos. Avalan una reforma laboral que nos hace retroceder más de 100 años y no lo podemos permitir”, concluyó Aguiar.