La UOM desafía a la CGT y convoca a paro total para el miércoles

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) decidió realizar un paro y movilización al Congreso para el miércoles próximo, en protesta contra la reforma laboral de Javier Milei. La decisión se conoció poco después de que la Confederación General de Trabajadores (CGT) determine que no hará un paro general sino que solo marchará el miércoles 11 de febrero cuando se trate la reforma en la Cámara de Senadores.

Al poco tiempo de conocerse que la cúpula cegetista se negó a un paro de actividades, el sindicato que reúne a los obreros metalúrgicos convocó a un cese de tareas desde las 10 horas del miércoles próximo y una movilización al Congreso, según pudo saber El Destape. La medida del gremio conducido por Abel Furlán se da mientras el sector continúa reclamando la homologación oficial del acuerdo paritario, una situación que eleva la tensión entre el sindicato, las cámaras empresarios y el Gobierno Nacional.

Pasado el mediodía, el Consejo Directivo de la CGT definió que el plan de lucha contra la reforma laboral mileísta solo tendrá una marcha hacia el Congreso el día que se trate la iniciativa en el Senado. Fue el cotitular de la central obrera Jorge Sola, quien confirmó que la resolución final fue movilizar con una marcha «multitudinaria y contundente a partir del mediodía», que terminará en una concentración en la Plaza de los Dos Congresos a las 15.

«Los senadores tendrán que defender, en el Parlamento, el compromiso de los trabajadores a los que representan», agregó el dirigente sindical.

Durante la reunión de la CGT hubo cuatro opciones en debate: solo movilización; paro y movilización; paro al mediodía y marcha; y paro general por 48 horas con movilización. Los sectores más dialoguistas propusieron solo marchar el miércoles, mientras que la posición más dura pidió un paro general por 48 horas con movilización. Finalmente se impuso la postura de los dialoguistas, que fue «la que más adhesiones reunía», tal como confirmaron fuentes en la reunión a este medio.

Las dos CTA también van al paro

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma y la de los Trabajadores anunciaron este jueves que saldrían con su propio plan de lucha contra la reforma laboral, con acciones de difusión en distintas terminales de trenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otras estaciones del conurbano bonaerense este viernes a la mañana. También llamaron a movilizar en Rosario el martes, mientras que a diferencia de la CGT, convocaron a paro y movilización para el 11 de febrero.

Las medias de fuerza anunciadas ayer incluyeron una marcha en la ciudad de Córdoba, la cual fue definida por el titular de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, como «una movilización extraordinaria» en «una provincia estratégica para el desarrollo industrial del país».