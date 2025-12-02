Con el objetivo de acercar su propuesta académica 2026 a la comunidad riograndense, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) lanzó el programa “La UNTDF va a los barrios”. En este marco, cabe destacar que hasta el 17 de diciembre están abiertas las inscripciones para estudiar una carrera el próximo año.

RIO GRANDE.- El proyecto “La UNTDF va a los barrios” es una iniciativa de voluntariado universitario que busca fortalecer la presencia de la Universidad en los barrios fueguinos, promoviendo el derecho a la educación y reduciendo las brechas de acceso. Está especialmente orientado a acompañar a jóvenes que encuentran dificultades para acercarse a la vida universitaria por barreras socioeconómicas, tecnológicas o simbólicas.

De esta manera, la UNTDF inicia una agenda de visitas a distintos espacios comunitarios. En cada encuentro se instalarán stands informativos y se brindará atención personalizada para facilitar el ingreso a las carreras de grado y pregrado, ofreciendo orientación y acompañamiento durante el proceso de preinscripción.

Cronograma

-Miércoles 3 de diciembre, de 17:00 a 19:00: Centro Comunitario Vecinal “Malvinas Argentinas” (Chacra XIII), Cabo Peña 562.

-Jueves 4 de diciembre, de 17:00 a 19:00: Casa de Jóvenes (Chacra II), Isla de los Estados 1195.

-Viernes 5 de diciembre, de 17:00 a 19:00: Espacio Joven Zona Sur (Barrio Austral), El Alambrador 204.