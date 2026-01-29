La UNTDF implementa SUDOCU, para la gestión de documentación

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) informa a la comunidad que, a partir del 1 de enero de 2026, se encuentra oficialmente en funcionamiento el sistema SUDOCU (Sistema Único Documental) como herramienta central para la gestión de documentación administrativa.

Esta implementación marca un paso fundamental en el proceso de ordenamiento, digitalización y fortalecimiento institucional, permitiendo mejorar la trazabilidad de los expedientes, la transparencia en los circuitos administrativos y la seguridad de la información, superando prácticas históricas que no contaban con un sistema documental integral y unificado.

En paralelo, se llevaron adelante tareas de puesta en valor de la infraestructura tecnológica, que incluyeron:

Acondicionamiento y limpieza técnica de los servidores físicos, mejorando las condiciones de operación y preservación del equipamiento.

Actualización de las plataformas de virtualización, fortaleciendo la estabilidad y seguridad de los servicios digitales de la Universidad.

Actualización de los sistemas de seguridad perimetral, reduciendo riesgos y alineando la infraestructura a estándares actuales de ciberseguridad.

Estas acciones forman parte de un proceso continuo de modernización que busca brindar servicios más seguros, eficientes y confiables para toda la comunidad universitaria.