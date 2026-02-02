La UNTDF detalló el encuentro con congresales de EEUU

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) participó junto a Investigadores del CADIC-CONICET de la reunión mantenida con una delegación bipartidista de miembros del Congreso de los Estados Unidos el lunes 26 de enero en la ciudad de Ushuaia.

​USHUAIA.- Según se informó, la institución participó de este encuentro por invitación formal de la Agregada de Ciencia y Tecnología de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país. La actividad se desarrolló bajo un formato de mesa redonda técnico-académica, centrada exclusivamente en la agenda ambiental y científica de la región.

El encuentro, de una hora de duración, contó con una representación del sistema científico local, incluyendo a autoridades de la UNTDF junto a investigadores de nuestra Universidad y del CADIC-CONICET. ​Durante la jornada, los equipos de investigación dialogaron exclusivamente sobre:

​Adaptación al Cambio Climático: Problemáticas específicas de la región austral, calidad del agua y mitigación de rellenos sanitarios.

Contextos de investigación: La importancia de la producción de conocimiento situado que se realiza desde Tierra del Fuego.

​En el diálogo con los legisladores, los representantes académicos manifestaron la profunda preocupación por las dificultades que atraviesa el país en el marco del desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología. Se enfatizó que el desarrollo científico y la educación pública son pilares fundamentales para el progreso del país que hoy se encuentran en una situación crítica.

Asimismo, se presentaron necesidades de articulación en investigación con universidades norteamericanas, con el fin de fortalecer redes de cooperación que permitan potenciar la producción académica local y dar continuidad a proyectos de excelencia frente a las limitaciones presupuestarias actuales.

Transparencia y vinculación

​Desde la Universidad, ratificaron su compromiso con el diálogo institucional y la transparencia. “Esta vinculación internacional se presentó como una oportunidad para visibilizar el trabajo de los investigadores locales y las necesidades urgentes de nuestras instituciones de educación superior”, destacaron.

Además agregaron que “el encuentro con distintos referentes internacionales forma parte de la vida institucional. Estos encuentros de trabajo pueden llevar a la celebración de acuerdos o convenios de cooperación en materia de investigación, extensión y vinculación tecnológica o no. Durante el año 2025 se entablaron reuniones de trabajo con comitivas de China, Italia o Rumania, por citar algunos ejemplos. Siempre en relación al desarrollo de los objetivos académicos y científicos de nuestra Universidad”.

Por último aclararon que, “en casos en los cuales se llega a algún compromiso efectivo, se avanza por los canales institucionales a través de la celebración de convenios o acuerdos de cooperación y su ratificación en órganos de gobierno de la Universidad. En otros casos, como en esta reunión, no hubo compromisos posteriores”.