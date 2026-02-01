La UNTDF abre el segundo período de inscripciones

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) abrirá desde el lunes 2 de febrero el segundo período de inscripción para las carreras de grado y pregrado, que se extenderá hasta el 19 de febrero, según confirmó la subsecretaria de Articulación Académica, Gabriela Fernández, en diálogo con Radio Provincia.

“A partir del 2 de febrero reiniciamos las actividades presenciales dentro de la universidad y comienza el segundo período de inscripción, que se va a extender hasta el 19 de febrero para las carreras de grado y pregrado”, explicó.

Fernández detalló que la preinscripción se realiza exclusivamente a través de la página web de la universidad, mientras que la entrega de documentación será presencial. “Invitamos a que exploren la página de la universidad, www.untdf.edu.ar, donde están detalladas las fechas y la documentación que deben presentar”, indicó.

La documentación podrá entregarse de 10 a 19 horas, en las sedes de Ushuaia (Yrigoyen 879) y Río Grande (Thorne 302). Entre los requisitos se solicita el formulario de preinscripción impreso, DNI original y copia, y constancia de finalización de estudios secundarios.

La funcionaria recordó que existe una modalidad especial para personas mayores de 25 años que no hayan finalizado el secundario. “La Ley de Educación Superior habilita a quienes tienen más de 25 años a inscribirse, rindiendo un examen para acreditar saberes esenciales”, señaló, y agregó que la universidad ofrece instancias de consulta y materiales de preparación. “No son muchos los casos, pero quienes se animan rinden el examen, realizan el curso de ingreso y continúan sus estudios”.

En cuanto al curso de ingreso, Fernández precisó que comenzará el 25 de febrero y se extenderá hasta el 13 de marzo. “Es un acercamiento a la vida universitaria, a las exigencias académicas, a las técnicas de estudio y a los distintos espacios con los que se van a encontrar”, explicó.

Además, informó que las inscripciones a posgrados y ciclos de complementación curricular también abrirán el 2 de febrero, pero se extenderán hasta el 27 de febrero, sin necesidad de curso de ingreso. “El 16 de marzo arrancamos con todas las clases”, confirmó.

Finalmente, Fernández remarcó el carácter público y gratuito de la institución: “Todas las carreras son presenciales y no aranceladas. La universidad es un espacio de crecimiento personal, académico y familiar. Los esperamos”.