La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur

La Unión Europea aprobó este viernes el acuerdo de libre comercio con el Mercosur tras una negociación de 25 años.

BUENOS AIRES (NA).- Según informan agencias internacionales, la votación permite a la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, a viajar en lo inmediato a Asunción, Paraguay, para firmar el pacto, mientras que, por el momento, el Mercosur no se pronunció acerca de esta noticia.

No obstante, para que entre en vigencia en forma plena deberá contar con la aprobación del Parlamento Europeo y de los 27 países miembros del bloque.

El acuerdo busca eliminar aranceles e impulsar las exportaciones en un mercado integrado que abarca a 780 millones de consumidores.

Las fuentes diplomáticas citadas señalan que el apoyo se logró tras una reunión de embajadores en Bruselas.

Según trascendió, Alemania y España votaron a favor del pacto para ampliar sus oportunidades de exportación, en cambio, Francia, Irlanda y Polonia manifestaron su oposición y votaron en contra.

El gobierno francés sostuvo que el tratado es de una época anterior y que las condiciones actuales no justifican los riesgos para sus sectores agrícolas.

El cambio de posición de Italia resultó determinante para alcanzar la mayoría necesaria. El gobierno italiano respaldó la propuesta tras la inclusión de fondos adicionales para el sector agrícola en el presupuesto de la Unión Europea y la creación de mecanismos de salvaguardia.

Estas medidas incluyen la apertura de investigaciones si el volumen de importaciones desde Sudamérica aumenta un 5% o si los precios bajan respecto al promedio de los últimos tres años.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Ursula von der Leyen. Foto: EFE | EPA | Michael Buholzer.