Deportes

La última del año, y todos los podios de la temporada

lunes 29 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
A las 21:30 (concentración, 21:00), desde Antonio Vivaldi y Artemisia Gentileschi (Altos de la Estancia), la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) pondrá en marcha la 23° Corrida Cierre de Año.

RIO GRANDE.- A las 21:30 (concentración, 21:00), desde Antonio Vivaldi y Artemisia Gentileschi (Altos de la Estancia), la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) pondrá en marcha la 23° Corrida Cierre de Año, para tríos (3-4-5 kilómetros, más 1 km. en equipo). El valor de la inscripción es de $ 15.000 para mayores (desde 20 años; y de $ 12:000 para menores (12 a 19 años) y asociados a la AAFM. La edad mínima para participar es de 12 años al 31/12/2025 (nacidos hasta el 31/12/2013). Informes: (2964) 515886.

DANIELA MARTINEZ. La gran dominadora en Río Grande.
GINA BRIZUELA. Ganadora también en Ushuaia.
SANTIAGO ARAMAYO. Un exitoso primer semestre para el U18.
BRAIAN MONTES. Dejó su huella en la vuelta a la competencia.

En los cuadros adjuntos aparecen los podios femeninos de todas las pruebas de calle, montaña, cross y trail disputados a lo largo de este año, y la mayoría de las correspondientes a la rama femenina.

ATLETISMO 2025 * PODIOS FEMENINOS

O         Fecha  Prueba            Ganadora       Marca Segunda         Marca Tercera            Marca

01        09/02   1° Cruce Valles (21 km.)       Mariana Pabón           2:05:36           Angeles Gómez 2:08:12           Mariela Castro           2:11:21

02        09/02   Complementaria (12 km.)      Micaela Garay           1:14:37           Eva Rojas            1:15:57           Dana Alfonso 1:17:59

03        22/02   Nocturna (7 km.)        Gina Brizuela 28:35   Daniela Martínez       29:19            Micaela López           31:20

04        02/03   2° Krund Salv.Est. (21 km)   Verónica Pancotto     2:20:02

05        02/03   Complementaria (14 km.)      Pamela Oyarzo           1:50:35           Emilia Sette    1:53:40           Brenda Pérez  2:06:35

06        09/03   D.Mujer Trabajadora (8,3 km.)         Gina Brizuela 35:02   Cristina Bustos            38:54   Mariana Juárez          39:40

07        20/03   Valhöll (130,4/+5.470)          Mariana Hammond    19:54:14         2.Bárbara Gassmann       21:34:48         8.Marcia Cuevas        25:38:59

08        20/03   Valhöll (88,7/+3.698)            Anabel Oviedo           10:14:04            19.Mercedes Manté   15:54:10         20.Angeles Gómez     15:59:40

09        20/03   Valhöll (52,2/+2.617)            Alison McPherson     5:58:55           6.Martina Giménez         7:00:54           7.Evang.Arroyabe      7:20:24

10        20/03   Valhöll (32,64/+1.565)          Erica Solla      3:57:39           3.Brenda Tapia            4:05:31           5.Daniela Martínez    4:10:26

11        20/03   Valhöll (23,94/+958) 1.Amelie Lane            2:17:08           3.Beatriz Pintos            2:53:30           4.Luz M.Pérez            2:55:16

12        23/03   Mes de la Mujer (8 km.)        BrendaTapia  34:13   Cindy Ríos     36:03   Eva Rojas   36:20

13        30/03   G.Malvinas (6,73)      Daniela Martínez       26:40   Gina Brizuela 26:41            Susana Valdebenito   29:07

14        06/04   T.Tolhuin x Malvinas (8 km.)           Beatriz Pintos 47:32   Paola Agüero            51:47   Bárbara Gassmann     54:41

15        12/04   Ushuaia x Malvinas (9,3 km.)           Cindy Ríos     43:35   Micaela Garay            43:51   Mariana Pabón           44:10

16        13/04   2° O’Higgins Pie (9 km.)       Daniela Martínez       s/d       Gina Brizuela s/d            Cristina Bustos          s/d

17        20/04   2° Mar.F.Mundo (41,8 km.)  Jéssica Gómez            3:20:40           4.Vanina Olavarría        3:29:11           5.Eva Rojas    3:33:30

18        20/04   Complementaria (22,1 km.)   Gina Brizuela 1:35:22           6.Luz M.Pérez            1:42:31           7.Cindy Ríos  1:44:45

19        20/04   Complementaria (9,92)          Belén Torres   41:54   Benigna Soriano            49:39   Lida Juárez     50:17

20        01/05   T.D.Trabajador Tol (10 km.) Cristina Bustos          46:43   Susana Valdebenito    48:02   Bárbara Gassmann     51:57

21        04/05   3° Vta.Co.Medio (15 km.)     Mariana Pabón           2:11:55           Sol Badorrey         2:12:34           Eliana De Constancio            2:15:18          

22        11/05   3° Paur Verano (9,85 km.)    Daniela Martínez       43:04   Diana Ruiz            46:01   Cristina Bustos          46:45

23        25/05   Vta.Mirador (4,47 km.)         Laura Barrios 36:50

24        08/06   T.Hombre Extremo (10 km.) Cristina Bustos          1:00:27           Marcia Cuevas            1:03:05           Abigail Pereira           1:06:36

25        20/06   Noche + Larga (10 km.)        Evang.Arroyabe         44:43   Eva Rojas            46:10   Elba Morán    46:38

26        22/06   16° Prov.Cross (4,780 km.)   Nadia Shapiro 44:47

27        29/06   Cross Tierra Mayor (10 km.) Cristina Bustos          50:26   Evang.Arroyabe            52:21   Elba Morán    52:36             

28        13/07   5° Paur Servicios (12,5 km.) Daniela Martínez       52:07   Gina Brizuela            57:11   Micaela López           61:41

29        27/07   Vta.Pta.Popper (8,88 km)      Laura Barrios 60:13

30        09/08   8° Mountain Do (42 km.)      Lorena Laurenzoni     3:33:56            2.Evang.Arroyabe      3:54:16           3.Sol Badorrey           3:57:18

31        09/08   8° Mountain Do (20 km.)      Glaucia Placotnik      2:09:43           2.Paula Schapochnik   2:28:37           3.Eliana De Constancio         2:30:52

32        09/08   8° Mountain Do (10 km.)      María Meyer  1:06:19           2.Silvia Palomo            1:13:14

33        24/08   40° Aniv.MPF (6,15 km.)      Daniela Martínez       24:19   Susana Valdebenito    27:49   Abigail Pereira           29:35

34        14/09   6° 8 Km. R.Grande     Daniela Martínez       31:49   Gina Brizuela 33:13            Cindy Ríos     35:43

35        21/09   15° Prov. 5 km.          Daniela Martínez       19:16   Gina Brizuela 19:49            Abigail Pereira           22:35

36        28/09   Trail Indep.Chile (10 km.)     Micaela Garay           1:02:30           Elba Morán            1:03:57           Eliana Díaz     1:04:02

37        05/10   Octubre Rosa (8,2 km)          Daniela Martínez       33:38   Gina Brizuela            37:01   Jéssica Gómez            38:01

38        05/10   Trail Reserva (12/+500)        Sol Badorrey  1:19:17           Evang.Arroyabe            1:21:44           Mariana Pabón           1:26:23

39        18/10   Nocturna JCA (9,6 km)         Daniela Martínez       38:34   Gina Brizuela            41:54   Branda Tapia  44:11

40        19/10   9° Cruce Garibaldi (27,4/+660)        Eva Rojas       2:48:42

41        19/10   17° Vuelta Garibaldi (13,7/+330)     Cindy Ríos     1:24:57           Valeria Weiss  1:39:43           Ethel Girard   1:48:53

42        09/11   2° ½ M.Ctro.Pinturerías (21,0)         Daniela Martínez       1:28:29           Gina Brizuela          1:36:53           Beatriz Pintos 1:42:56

43        09/11   Complementaria (8 km)         Cristina Bustos          36:10   Angeles Gómez            37:22   Abigail Pereira           37:47

44        09/11   Lucha C/Cáncer (10,6 km)    Cindy Ríos     51:59   Elba Morán    54:16            Mercedes Manté        56:29

45        09/11   Lucha C/Cáncer (5,3 km.)     Paola Agüero  28:42   Camila Ponce 29:57            Paula Guillotti           30:01

46        16/11   CION Movimiento (7,65 km.)           Daniela Martínez       33:06   Carolina Rolón  39:20   Paola Ferreyra            41:50

47        16/11   C/Abuso Infantil/MPF (9,45 km)      Gina Brizuela 41:16   Cindy Ríos            45:33   Elba Morán    46:07

48        16/11   C/Abuso Infantil/MPF (5 km.)          Eva Rojas       24:38   Nancy Vargas            26:05   Liliana Maraz 26:05

49        22/11   Epic Trail (16 km.)    Cristina Bustos          1:34:26           Brenda Tapia            1:37:27           Eva Rojas       1:40:04

50        23/11   4° Carrera x la Vida (10,08 km)       Abigail Pereira           47:24   Daniela Lamas 47:30   Noelia Cena    50:35

51        23/11   Complementaria (5 km.)        Alicia Martínez          27:58   2          11            Lorena Espinoza        29:53   Liliana Moreyra         30:01

52        06/12   10° Ushuaia TR (42 km.)       Anabel Oviedo           5:03:33            3.Evang.Arroyabe      6:10:58           4.Sol Badorrey           6:14:30

53        06/12   10° Ushuaia TR (30 km.)       Emilce Giménez         4:14:15           2.Verónica Pancotto         4:19:52           8.Angeles Gómez       5:02:41

54        06/12   10° Ushuaia TR (21 km.)       María José Paz           2:48:05           4.Lucila Venier 3:01:45           6.Mara Caviglia         3:04:29

55        06/12   10° Ushuaia TR (10 km.)       Cristina Bustos          1:09:16           4.Cindy Ríos    1:17:15           5.Silvana Santana      1:19:46

56        07/12   1° C.Lago Escondido (16 km.)          Jéssica Gómez            1:20:55           Eva Rojas   1:23:51           Carmen Socompi        1:28:57

57        07/12   1° C.Lago Escondido (16 km.)          Luisina Nieva 40:51   Mercedes Leiva            43:39   Gabriela Mayol          46:04

58        12/12   2° Nocturna FM Origen (7 km.)        Daniela Martínez       27:52   Gina Brizuela          29:13   Cristina Bustos          31:57

59        21/12   Aniv.T.Golosinas (7,6 km)    Daniela Martínez       30:13   Gina Brizuela            31:13   Cristina Bustos          34:17

ATLETISMO 2025 * PODIOS MASCULINOS

O         Fecha  Prueba            Ganador         Marca Segundo         Marca Tercero            Marca

01        09/02   15° Prov. 10 km.        Santiago Aramayo     36:37   Tomás Lapadula            49:10  

02        09/02   1° Cruce Valles (21 km.)       Braian Montes           1:31:05           Luciano Pilatti  1:31:30           Andrés Gómez           1:38:40

03        09/02   Complementaria (12 km.)      Aaron Camino            1:06:55           Ricardo Vallard           1:13:12           Kevin Martínez          1:14:00

04        22/02   Nocturna (7 km.)        Santiago Aramayo     25:07              Elías Greco            25:13   Igna.Laurencena         25:21

05        02/03   2° Krund Salv.Est. (21 km)   Facundo Casas           2:09:48           Enrique Rodríguez       2:20:06           Danilo Bonardo          2:38:33

06        02/03   Complementaria (14 km.)      Maxi.Saucedo 1:22:30           William Dumas            1:26:53           Kevin Martínez          1:31:35

07        09/03   D.Mujer Trabajadora (8,3 km.)         Santiago Aramayo     31:46   Cristian Cisterna          32:24   Francisco Zsilavecz   33:13

08        16/03   20° ½ MaratónRG (21,1 km.)           Cristian Cisterna        1:27:07            César Ruiz      1:31:32           Francisco Avalos       1:32:04

09        16/03   Complementaria (7 km.)        Sergio Crocetti           30:32   Juan Maza            33:57   Cristian Díaz  34:53

10        20/03   Valhöll (130,4/+5.470)          Beñat Marmissolle     13:46:46         5.Franco Isorna  16:33:55         8.Norman Aravena     18:30:53

11        20/03   Valhöll (88,7/+3.698)            Alejandro Mayor       8:59:57           8.Darío Guzmán          10:00:16         20.Federico Cichero  11:40:50

12        20/03   Valhöll (52,2/+2.617)            Antonio Martínez      4:46:36           17.Walter Acuña 6:02:54           21.Guillermo Caliva  6:24:57

13        20/03   Valhöll (32,64/+1.565)          Marce.Del Collado    3:16:53           2.Braian Montes           3:19:18           4.Emiliano Ferreri 3:37:30

14        20/03   Valhöll (23,94/+958) Diego Simón  2:12:40           3.Ezequiel Dawson            2:22:33           5.Andrés Gómez        2:23:20

15        30/03   G.Malvinas (6,73)      Santiago Aramayo     22:36   Leandro Pereyra            24:40   Francisco Zsilavecz   25:01

16        06/04   T.Tolhuin x Malvinas (8 km.)           César Vélez    38:05   Santiago Soto            39:34   Braian Agüero            42:08  

17        12/04   Ushuaia x Malvinas (9,3 km.)           Dante Caro     36:30   Andrés Gómez            37:10   Rolando Laguna         37:11

18        13/04   2° O’Higgins Pie (9 km.)       SantiagoAramayo     31:18   Elías Greco     s/d            Francisco Zsilavecz   s/d

19        20/04   2° Mar.F.Mundo (41,8 km.)  Carlos Becerra           2:27:45           5.Víctor Pereyra           3:00:48           18.Francisco Avalos  3:28:56

20        20/04   Complementaria (22,1 km.)   Víctor Marchisio       1:25:44           2.Francisco Zsilavecz        1:26:13           3.Cristian Cisterna     1:28:55

21        20/04   Complementaria (9,92)          José Stuto       36:43   Facundo Alvarez            38:32   Thiago Muñiz 41:37

22        01/05   T.D.Trabajador Tol (10 km.) Mauricio Núñez         39:46   Rodrigo Soria            42:01   Pablo Díaz      42:11

23        04/05   3° Vta.Co.Medio (15 km.)     Franco Isorna 1:30:56            Walter Acuña            1:39:43           Pablo Salgado 1:41:28

24        11/05   3° Paur Verano (9,85 km.)    Santiago Aramayo     37:46   Elías Greco            39:23   Maxi.Saucedo 40:06

25        25/05   Vta.Mirador (5,91 km.)         Angel Maya    38:38   Juan Maza      42:33            Cristian Diaz  45:38  

26        08/06   T.Hombre Extremo (10 km.) Sergio López  47:26   Nicolás Valle 48:29            Mauricio Núñez         48:42

27        20/06   Noche + Larga (10 km.)        Ezequiel Dawson       36:28   Facundo Alvarez            39:05   Nicolás Valle 39:16

28        22/06   16° Prov.Cross (5,775 km.)   Nicolás Valle 37:54  

29        29/06   215° Aniv.Prefectura (7,8 km.)         Santiago Aramayo     29:25   Nicolás Valle   29:31   Darío Romero 33:24

30        29/06   Cross Tierra Mayor (10 km.) Ezequiel Dawson       40:18   Sergio López            45:14   Alberto Rodríguez     45:43

31        13/07   5° Paur Servicios (12,5 km.) Elías Greco     49:36   Francisco Zsilavecz            50:13   Maxi.Saucedo 51:21

32        27/07   Vta.Pta.Popper (8,88 km)      Francisco Zsilavecz   43:40   Rafael Avalos            50:08   Iván Guzmán  51:58  

33        09/08   8° Mountain Do (42 km.)      Naval Freitas  3:34:11           10.Francisco Martínez         4:09:40           11.Sebastián Simois   4:19:56

34        09/08   8° Mountain Do (20 km.)      Darío Guzmán            1:47:05           2.Cristian Zeniquel         2:03:44           5.Martín Alfaro          2:10:01

35        09/08   8° Mountain Do (10 km.)      Federico Ponce          1:01:48           7.Merardo Fernández       1:13:14

36        24/08   40° Aniv.MPF (6,15 km.)      Pablo Ernaga  20:41   Leandro Pereyra            23:30   Braian Agüero            24:01

37        31/08   12° Prov. 15 Km.       Francisco Zsilavecz   1:08:25

38        14/09   6° 8 Km. R.Grande     Pablo Ernaga  27:30   Elías Greco     28:40   Francisco Zsilavecz        30:16

39        21/09   15° Prov. 5 km.          ElíasGreco     17:32   Francisco Zsivalecz   18:48            Elías Estigarribia       19:13

40        28/09   Trail Indep.Chile (10 km.)     Víctor Marchisio       45:25   Javier Godoy            50:56   Cristian Zeniquel       52:05

41        05/10   Trail Reserva (12/+500)        Ezequiel Dawson       1:00:42           Franco Isorna  1:00:44           Emiliano Ferreri        1:04:27

