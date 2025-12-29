La última del año, y todos los podios de la temporada

A las 21:30 (concentración, 21:00), desde Antonio Vivaldi y Artemisia Gentileschi (Altos de la Estancia), la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) pondrá en marcha la 23° Corrida Cierre de Año.
RIO GRANDE.- A las 21:30 (concentración, 21:00), desde Antonio Vivaldi y Artemisia Gentileschi (Altos de la Estancia), la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) pondrá en marcha la 23° Corrida Cierre de Año, para tríos (3-4-5 kilómetros, más 1 km. en equipo). El valor de la inscripción es de $ 15.000 para mayores (desde 20 años; y de $ 12:000 para menores (12 a 19 años) y asociados a la AAFM. La edad mínima para participar es de 12 años al 31/12/2025 (nacidos hasta el 31/12/2013). Informes: (2964) 515886.
En los cuadros adjuntos aparecen los podios femeninos de todas las pruebas de calle, montaña, cross y trail disputados a lo largo de este año, y la mayoría de las correspondientes a la rama femenina.
ATLETISMO 2025 * PODIOS FEMENINOS
O Fecha Prueba Ganadora Marca Segunda Marca Tercera Marca
01 09/02 1° Cruce Valles (21 km.) Mariana Pabón 2:05:36 Angeles Gómez 2:08:12 Mariela Castro 2:11:21
02 09/02 Complementaria (12 km.) Micaela Garay 1:14:37 Eva Rojas 1:15:57 Dana Alfonso 1:17:59
03 22/02 Nocturna (7 km.) Gina Brizuela 28:35 Daniela Martínez 29:19 Micaela López 31:20
04 02/03 2° Krund Salv.Est. (21 km) Verónica Pancotto 2:20:02
05 02/03 Complementaria (14 km.) Pamela Oyarzo 1:50:35 Emilia Sette 1:53:40 Brenda Pérez 2:06:35
06 09/03 D.Mujer Trabajadora (8,3 km.) Gina Brizuela 35:02 Cristina Bustos 38:54 Mariana Juárez 39:40
07 20/03 Valhöll (130,4/+5.470) Mariana Hammond 19:54:14 2.Bárbara Gassmann 21:34:48 8.Marcia Cuevas 25:38:59
08 20/03 Valhöll (88,7/+3.698) Anabel Oviedo 10:14:04 19.Mercedes Manté 15:54:10 20.Angeles Gómez 15:59:40
09 20/03 Valhöll (52,2/+2.617) Alison McPherson 5:58:55 6.Martina Giménez 7:00:54 7.Evang.Arroyabe 7:20:24
10 20/03 Valhöll (32,64/+1.565) Erica Solla 3:57:39 3.Brenda Tapia 4:05:31 5.Daniela Martínez 4:10:26
11 20/03 Valhöll (23,94/+958) 1.Amelie Lane 2:17:08 3.Beatriz Pintos 2:53:30 4.Luz M.Pérez 2:55:16
12 23/03 Mes de la Mujer (8 km.) BrendaTapia 34:13 Cindy Ríos 36:03 Eva Rojas 36:20
13 30/03 G.Malvinas (6,73) Daniela Martínez 26:40 Gina Brizuela 26:41 Susana Valdebenito 29:07
14 06/04 T.Tolhuin x Malvinas (8 km.) Beatriz Pintos 47:32 Paola Agüero 51:47 Bárbara Gassmann 54:41
15 12/04 Ushuaia x Malvinas (9,3 km.) Cindy Ríos 43:35 Micaela Garay 43:51 Mariana Pabón 44:10
16 13/04 2° O’Higgins Pie (9 km.) Daniela Martínez s/d Gina Brizuela s/d Cristina Bustos s/d
17 20/04 2° Mar.F.Mundo (41,8 km.) Jéssica Gómez 3:20:40 4.Vanina Olavarría 3:29:11 5.Eva Rojas 3:33:30
18 20/04 Complementaria (22,1 km.) Gina Brizuela 1:35:22 6.Luz M.Pérez 1:42:31 7.Cindy Ríos 1:44:45
19 20/04 Complementaria (9,92) Belén Torres 41:54 Benigna Soriano 49:39 Lida Juárez 50:17
20 01/05 T.D.Trabajador Tol (10 km.) Cristina Bustos 46:43 Susana Valdebenito 48:02 Bárbara Gassmann 51:57
21 04/05 3° Vta.Co.Medio (15 km.) Mariana Pabón 2:11:55 Sol Badorrey 2:12:34 Eliana De Constancio 2:15:18
22 11/05 3° Paur Verano (9,85 km.) Daniela Martínez 43:04 Diana Ruiz 46:01 Cristina Bustos 46:45
23 25/05 Vta.Mirador (4,47 km.) Laura Barrios 36:50
24 08/06 T.Hombre Extremo (10 km.) Cristina Bustos 1:00:27 Marcia Cuevas 1:03:05 Abigail Pereira 1:06:36
25 20/06 Noche + Larga (10 km.) Evang.Arroyabe 44:43 Eva Rojas 46:10 Elba Morán 46:38
26 22/06 16° Prov.Cross (4,780 km.) Nadia Shapiro 44:47
27 29/06 Cross Tierra Mayor (10 km.) Cristina Bustos 50:26 Evang.Arroyabe 52:21 Elba Morán 52:36
28 13/07 5° Paur Servicios (12,5 km.) Daniela Martínez 52:07 Gina Brizuela 57:11 Micaela López 61:41
29 27/07 Vta.Pta.Popper (8,88 km) Laura Barrios 60:13
30 09/08 8° Mountain Do (42 km.) Lorena Laurenzoni 3:33:56 2.Evang.Arroyabe 3:54:16 3.Sol Badorrey 3:57:18
31 09/08 8° Mountain Do (20 km.) Glaucia Placotnik 2:09:43 2.Paula Schapochnik 2:28:37 3.Eliana De Constancio 2:30:52
32 09/08 8° Mountain Do (10 km.) María Meyer 1:06:19 2.Silvia Palomo 1:13:14
33 24/08 40° Aniv.MPF (6,15 km.) Daniela Martínez 24:19 Susana Valdebenito 27:49 Abigail Pereira 29:35
34 14/09 6° 8 Km. R.Grande Daniela Martínez 31:49 Gina Brizuela 33:13 Cindy Ríos 35:43
35 21/09 15° Prov. 5 km. Daniela Martínez 19:16 Gina Brizuela 19:49 Abigail Pereira 22:35
36 28/09 Trail Indep.Chile (10 km.) Micaela Garay 1:02:30 Elba Morán 1:03:57 Eliana Díaz 1:04:02
37 05/10 Octubre Rosa (8,2 km) Daniela Martínez 33:38 Gina Brizuela 37:01 Jéssica Gómez 38:01
38 05/10 Trail Reserva (12/+500) Sol Badorrey 1:19:17 Evang.Arroyabe 1:21:44 Mariana Pabón 1:26:23
39 18/10 Nocturna JCA (9,6 km) Daniela Martínez 38:34 Gina Brizuela 41:54 Branda Tapia 44:11
40 19/10 9° Cruce Garibaldi (27,4/+660) Eva Rojas 2:48:42
41 19/10 17° Vuelta Garibaldi (13,7/+330) Cindy Ríos 1:24:57 Valeria Weiss 1:39:43 Ethel Girard 1:48:53
42 09/11 2° ½ M.Ctro.Pinturerías (21,0) Daniela Martínez 1:28:29 Gina Brizuela 1:36:53 Beatriz Pintos 1:42:56
43 09/11 Complementaria (8 km) Cristina Bustos 36:10 Angeles Gómez 37:22 Abigail Pereira 37:47
44 09/11 Lucha C/Cáncer (10,6 km) Cindy Ríos 51:59 Elba Morán 54:16 Mercedes Manté 56:29
45 09/11 Lucha C/Cáncer (5,3 km.) Paola Agüero 28:42 Camila Ponce 29:57 Paula Guillotti 30:01
46 16/11 CION Movimiento (7,65 km.) Daniela Martínez 33:06 Carolina Rolón 39:20 Paola Ferreyra 41:50
47 16/11 C/Abuso Infantil/MPF (9,45 km) Gina Brizuela 41:16 Cindy Ríos 45:33 Elba Morán 46:07
48 16/11 C/Abuso Infantil/MPF (5 km.) Eva Rojas 24:38 Nancy Vargas 26:05 Liliana Maraz 26:05
49 22/11 Epic Trail (16 km.) Cristina Bustos 1:34:26 Brenda Tapia 1:37:27 Eva Rojas 1:40:04
50 23/11 4° Carrera x la Vida (10,08 km) Abigail Pereira 47:24 Daniela Lamas 47:30 Noelia Cena 50:35
51 23/11 Complementaria (5 km.) Alicia Martínez 27:58 2 11 Lorena Espinoza 29:53 Liliana Moreyra 30:01
52 06/12 10° Ushuaia TR (42 km.) Anabel Oviedo 5:03:33 3.Evang.Arroyabe 6:10:58 4.Sol Badorrey 6:14:30
53 06/12 10° Ushuaia TR (30 km.) Emilce Giménez 4:14:15 2.Verónica Pancotto 4:19:52 8.Angeles Gómez 5:02:41
54 06/12 10° Ushuaia TR (21 km.) María José Paz 2:48:05 4.Lucila Venier 3:01:45 6.Mara Caviglia 3:04:29
55 06/12 10° Ushuaia TR (10 km.) Cristina Bustos 1:09:16 4.Cindy Ríos 1:17:15 5.Silvana Santana 1:19:46
56 07/12 1° C.Lago Escondido (16 km.) Jéssica Gómez 1:20:55 Eva Rojas 1:23:51 Carmen Socompi 1:28:57
57 07/12 1° C.Lago Escondido (16 km.) Luisina Nieva 40:51 Mercedes Leiva 43:39 Gabriela Mayol 46:04
58 12/12 2° Nocturna FM Origen (7 km.) Daniela Martínez 27:52 Gina Brizuela 29:13 Cristina Bustos 31:57
59 21/12 Aniv.T.Golosinas (7,6 km) Daniela Martínez 30:13 Gina Brizuela 31:13 Cristina Bustos 34:17
ATLETISMO 2025 * PODIOS MASCULINOS
O Fecha Prueba Ganador Marca Segundo Marca Tercero Marca
01 09/02 15° Prov. 10 km. Santiago Aramayo 36:37 Tomás Lapadula 49:10
02 09/02 1° Cruce Valles (21 km.) Braian Montes 1:31:05 Luciano Pilatti 1:31:30 Andrés Gómez 1:38:40
03 09/02 Complementaria (12 km.) Aaron Camino 1:06:55 Ricardo Vallard 1:13:12 Kevin Martínez 1:14:00
04 22/02 Nocturna (7 km.) Santiago Aramayo 25:07 Elías Greco 25:13 Igna.Laurencena 25:21
05 02/03 2° Krund Salv.Est. (21 km) Facundo Casas 2:09:48 Enrique Rodríguez 2:20:06 Danilo Bonardo 2:38:33
06 02/03 Complementaria (14 km.) Maxi.Saucedo 1:22:30 William Dumas 1:26:53 Kevin Martínez 1:31:35
07 09/03 D.Mujer Trabajadora (8,3 km.) Santiago Aramayo 31:46 Cristian Cisterna 32:24 Francisco Zsilavecz 33:13
08 16/03 20° ½ MaratónRG (21,1 km.) Cristian Cisterna 1:27:07 César Ruiz 1:31:32 Francisco Avalos 1:32:04
09 16/03 Complementaria (7 km.) Sergio Crocetti 30:32 Juan Maza 33:57 Cristian Díaz 34:53
10 20/03 Valhöll (130,4/+5.470) Beñat Marmissolle 13:46:46 5.Franco Isorna 16:33:55 8.Norman Aravena 18:30:53
11 20/03 Valhöll (88,7/+3.698) Alejandro Mayor 8:59:57 8.Darío Guzmán 10:00:16 20.Federico Cichero 11:40:50
12 20/03 Valhöll (52,2/+2.617) Antonio Martínez 4:46:36 17.Walter Acuña 6:02:54 21.Guillermo Caliva 6:24:57
13 20/03 Valhöll (32,64/+1.565) Marce.Del Collado 3:16:53 2.Braian Montes 3:19:18 4.Emiliano Ferreri 3:37:30
14 20/03 Valhöll (23,94/+958) Diego Simón 2:12:40 3.Ezequiel Dawson 2:22:33 5.Andrés Gómez 2:23:20
15 30/03 G.Malvinas (6,73) Santiago Aramayo 22:36 Leandro Pereyra 24:40 Francisco Zsilavecz 25:01
16 06/04 T.Tolhuin x Malvinas (8 km.) César Vélez 38:05 Santiago Soto 39:34 Braian Agüero 42:08
17 12/04 Ushuaia x Malvinas (9,3 km.) Dante Caro 36:30 Andrés Gómez 37:10 Rolando Laguna 37:11
18 13/04 2° O’Higgins Pie (9 km.) SantiagoAramayo 31:18 Elías Greco s/d Francisco Zsilavecz s/d
19 20/04 2° Mar.F.Mundo (41,8 km.) Carlos Becerra 2:27:45 5.Víctor Pereyra 3:00:48 18.Francisco Avalos 3:28:56
20 20/04 Complementaria (22,1 km.) Víctor Marchisio 1:25:44 2.Francisco Zsilavecz 1:26:13 3.Cristian Cisterna 1:28:55
21 20/04 Complementaria (9,92) José Stuto 36:43 Facundo Alvarez 38:32 Thiago Muñiz 41:37
22 01/05 T.D.Trabajador Tol (10 km.) Mauricio Núñez 39:46 Rodrigo Soria 42:01 Pablo Díaz 42:11
23 04/05 3° Vta.Co.Medio (15 km.) Franco Isorna 1:30:56 Walter Acuña 1:39:43 Pablo Salgado 1:41:28
24 11/05 3° Paur Verano (9,85 km.) Santiago Aramayo 37:46 Elías Greco 39:23 Maxi.Saucedo 40:06
25 25/05 Vta.Mirador (5,91 km.) Angel Maya 38:38 Juan Maza 42:33 Cristian Diaz 45:38
26 08/06 T.Hombre Extremo (10 km.) Sergio López 47:26 Nicolás Valle 48:29 Mauricio Núñez 48:42
27 20/06 Noche + Larga (10 km.) Ezequiel Dawson 36:28 Facundo Alvarez 39:05 Nicolás Valle 39:16
28 22/06 16° Prov.Cross (5,775 km.) Nicolás Valle 37:54
29 29/06 215° Aniv.Prefectura (7,8 km.) Santiago Aramayo 29:25 Nicolás Valle 29:31 Darío Romero 33:24
30 29/06 Cross Tierra Mayor (10 km.) Ezequiel Dawson 40:18 Sergio López 45:14 Alberto Rodríguez 45:43
31 13/07 5° Paur Servicios (12,5 km.) Elías Greco 49:36 Francisco Zsilavecz 50:13 Maxi.Saucedo 51:21
32 27/07 Vta.Pta.Popper (8,88 km) Francisco Zsilavecz 43:40 Rafael Avalos 50:08 Iván Guzmán 51:58
33 09/08 8° Mountain Do (42 km.) Naval Freitas 3:34:11 10.Francisco Martínez 4:09:40 11.Sebastián Simois 4:19:56
34 09/08 8° Mountain Do (20 km.) Darío Guzmán 1:47:05 2.Cristian Zeniquel 2:03:44 5.Martín Alfaro 2:10:01
35 09/08 8° Mountain Do (10 km.) Federico Ponce 1:01:48 7.Merardo Fernández 1:13:14
36 24/08 40° Aniv.MPF (6,15 km.) Pablo Ernaga 20:41 Leandro Pereyra 23:30 Braian Agüero 24:01
37 31/08 12° Prov. 15 Km. Francisco Zsilavecz 1:08:25
38 14/09 6° 8 Km. R.Grande Pablo Ernaga 27:30 Elías Greco 28:40 Francisco Zsilavecz 30:16
39 21/09 15° Prov. 5 km. ElíasGreco 17:32 Francisco Zsivalecz 18:48 Elías Estigarribia 19:13
40 28/09 Trail Indep.Chile (10 km.) Víctor Marchisio 45:25 Javier Godoy 50:56 Cristian Zeniquel 52:05
41 05/10 Trail Reserva (12/+500) Ezequiel Dawson 1:00:42 Franco Isorna 1:00:44 Emiliano Ferreri 1:04:27