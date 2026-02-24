La UEJN pidió garantías salariales y transparencia

Federico Villone, referente de la UEJN, explicó en FM del Pueblo los alcances de la acordada del Superior Tribunal de Justicia que establece un esquema de restricciones por 90 días en el marco de un presupuesto reconducido y un recorte del 14% respecto del año anterior.

El dirigente sostuvo que el sindicato comprende el contexto de caída de recaudación y falta de aprobación presupuestaria, pero remarcó que el planteo central fue garantizar que el ajuste no afecte la recomposición salarial ni las obras e infraestructuras sensibles para el funcionamiento del Poder Judicial. Según indicó, ambas cuestiones quedaron fuera del alcance directo del recorte.

Impacto en viáticos, insumos y ascensos

Villone advirtió que sí existen áreas alcanzadas por la acordada, entre ellas viáticos, insumos, categorías, ascensos, interinatos y concursos, con suspensiones por un plazo de 90 días.

En el caso de los viáticos, explicó que pueden verse afectados trabajadores que realizan traslados entre Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. Señaló que sin ese reconocimiento económico algunos empleados podrían asumir gastos que alteran su salario real, por lo que el gremio pidió que se contemple especialmente esa situación.

También manifestó preocupación por la suspensión de ascensos y concursos, al considerar que puede generar demoras en la carrera judicial y afectar expectativas de trabajadores que aguardan promociones desde hace tiempo.

Reclamo de participación y criterios objetivos

Otro punto planteado por la UEJN fue la necesidad de establecer criterios claros sobre la continuidad o no de estas medidas una vez vencidos los 90 días. El gremio pidió que cualquier prórroga sea discutida previamente y que el sindicato participe en la evaluación de los resultados del ajuste.

Villones sostuvo que el objetivo es evitar que una medida excepcional se transforme en permanente y que el impacto recaiga de manera desproporcionada sobre los trabajadores.

Pedido de transparencia en la ejecución presupuestaria

Finalmente, el dirigente indicó que solicitaron información detallada sobre cómo se aplicará el presupuesto reducido y en qué áreas se concentrarán los recortes. Desde el Superior Tribunal —según explicó— hubo predisposición para mantener reuniones periódicas, semanales o quincenales, con el fin de monitorear la ejecución y analizar eventuales correcciones.

El gremio adelantó que seguirá realizando asambleas y mantendrá el diálogo institucional abierto, con el foco puesto en resguardar las condiciones laborales y el funcionamiento eficiente del servicio de justicia en la provincia.