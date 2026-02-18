La temporada oficial comienza el sábado 28 de febrero

La nueva temporada oficial del Fútbol local ya asoma en el horizonte; el próximo sábado 28 de febrero comenzará a rodar la pelota en los distintos escenarios habilitados en la ciudad para las competencias oficiales.



RIO GRANDE.- El torneo oficial se disputará por sistema de puntos, todos contra todos a dos ruedas con partidos de ida y vuelta. En caso de existir igualdad en puntos al finalizar el Torneo, a los efectos de establecer una clasificación, se aplicará lo previsto en el punto siguiente (12).

En favor del equipo que, considerando exclusivamente los partidos disputados en el torneo contra

aquel o aquellos con los que hubiera empatado la posición, hubiera obtenido mayor cantidad de

puntos o, en caso de empate, en el siguiente orden:

a). Mayor diferencia de goles,

b). Mayor cantidad de goles a favor.

c). Mayor cantidad de goles a favor como visitante.

El equipo que ocupe el primer lugar al finalizar el Torneo Oficial será proclamado Campeón del Torneo Oficial 2026. Al equipo ubicado en el segundo lugar se le sumarán los tres clasificados de la siguiente definición: Se enfrentarán los equipos que ocupen desde el tercer al octavo lugar de la tabla general: Primera Ronda: Tercero vs. Octavo; Cuarto vs. Séptimo y Quinto vs. Sexto, partido de ida solamente con ventaja deportiva para los mejores ubicados en la tabla general. En caso de igualdad pasa a la siguiente ronda el mejor ubicado en la tabla general.

Segunda ronda, los tres equipos ganadores se suman al equipo que salió segundo y se enfrentan a un sorteo mediante en modo semifinal a partidos de ida y vuelta. Partido 1 y Partido 2 sin ventaja

deportiva. Los ganadores de cada partido juegan la final para determinar el Subcampeón del Torneo

Oficial 2026. En caso de igualdad se define por penales conforme las previsiones del ART. 111 del

Reglamento General de la A.F.A.

El libro de pases se encuentra abierto y desde hoy de 19:00 a 21:00 podrán acercar solicitudes en la sede de la Liga Oficial de Fútbol.

Debido a la gran solicitud de pases libres, préstamos y consultas sobre jugadoras y jugadores a otras ligas o federaciones dentro y fuera de nuestro país, todos los trámites sí o sí deberán realizarse bajo sistema Comet y administrativos vigentes e ingresados por medio de la Liga Oficial de Fútbol, como entre controlador del mismo.

Por dicha razón la Liga solicita que se tome la correspondiente precaución de los tiempos persistentes. El CFFA es la institución madre representativa y las regulaciones de los trámites son las legales correspondientes.

En los próximos días, la Liga Oficial de Fútbol de Río Grande dará a conocer el fixture de todas las categorías como así también la programación de la primera fecha del certamen.

¿Quién podrá con Camioneros?

Desde que Camioneros alcanzó su segundo campeonato, allá por la Temporada 2014/2015, pocos equipos han logrado cortar su supremacía en el orden local y quien quiera destronarlo de forma definitiva e impedir que clasifique a un Torneo Regional Federal Amateur deberá hacer un trabajo en el largo plazo, similar al que viene realizando el Verde.

Real Madrid -aún no confirmó si será parte del próximo TRFA-, San Martín, Sacachispas, Unión Santiago, Deportivo Frías y Los Troncos AATEDyC han sido los conjuntos que han metido una cuchara en las distintas clasificaciones a los eventos regionales, aunque no han logrado mantenerse por más de una participación, entendiendo lo costoso que demanda jugar los mencionados eventos.

Camioneros hace dos semanas que ha comenzado a entrenar fuerte bajo las órdenes de Marcelo Llanes, el técnico más ganador de la historia de este deporte en la ciudad, y junto a Guillermo Vargas intentarán ganar otra vez el certamen local para clasificar al certamen 2027, dado que para el actual ya están clasificados por ser los últimos campeones y alcanzar el pasaje directo al TRFA.











Historial – Era moderna

2006 – Oficial Real Madrid (1) O’Higgins

2007 – Oficial O’Higgins (1) Real Madrid

2008 – Oficial Real Madrid (2) Victoria

2008/2009 Real Madrid (3) Estrella Austral

2009/2010 Real Madrid (4) Tolhuin (T)

2010/2011 Real Madrid (5) Camioneros

2011/2012 Real Madrid (6) Camioneros

2012/2013 Camioneros (1) Victoria

2013/2014 Real Madrid (7) Camioneros

2014/2015 Camioneros (2) QRU

2015/2016 Camioneros (3) Real Madrid

2016/2017 Camioneros (4) Club Italiano

2016 – I Copa Río Grande Petroquímica (1) Newman

2017/2018 Camioneros (5) Victoria

2019 – Oficial Camioneros (6) Famaillá

2021 – Apertura Camioneros (7) Real Madrid

2021 – Clausura Germinal (1) Petroquímica

2021 – Torneo Anual Camioneros (8) Germinal

2022 – Apertura Camioneros (9) Famaillá

2022 – II Copa Río Grande Camioneros (10) O’Higgins

2022 – Clausura Camioneros (11) Germinal

2023 – Apertura Camioneros (12) Real Madrid

2023 – III Copa Río Grande Real Madrid (8) Camioneros

2023 – Clausura Camioneros (13) O’Higgins

2024 – Apertura Camioneros (14) AATEDYC

2024 – IV Copa Río Grande Camioneros (15) San Martín

2024 – Clausura Unión Santiago (1) Camioneros

2024 – Anual Camioneros (16) Unión Santiago

2025 – Temporada Camioneros (17)

(*) La cantidad de título de cada uno de los clubes locales.