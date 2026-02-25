La Temporada 2026 reconocerá al gran Colo Míguez

La Liga Oficial de Fútbol, próxima a iniciar la Temporada Oficial 2026, ha decidido ponerle nombre al torneo y el elegido es Pedro Javier Míguez, más conocido en el ambiente como El Colo, exentrenador de elencos locales cuya presencia le ha dejado muchas cosas a los conjuntos que dirigió y por su forma de ser y carisma es muy respetado en la ciudad.

RIO GRANDE.- Por algunos problemas de salud decidió dar un paso al costado cuando venía realizando un gran trabajo como coordinador de las divisiones menores de Camioneros hasta 2024; el año pasado se tomó un descanso y lo tuvo como espectador de lujo de su querido elenco Verde, siendo un gran analista de la participación del Camión en el último Torneo Regional Federal Amateur y fue el primero en lamentarse por la forma que dejó escapar el triunfo frente al Boxing como local cuando el elenco riograndense fue más que su rival.

El comunicado

«La Liga de Fútbol se complace en anunciar que el Torneo Oficial 2026 llevará el nombre de Pedro Javier ‘El Colo’ Míguez en reconocimiento a la destacada trayectoria y contribuciones del técnico, quien ha sido una figura fundamental en el desarrollo del Fútbol en nuestra ciudad».

Motivos del reconocimiento en cuanto a la trayectoria excepcional que El Colo ha acompañado a equipos como Victoria y su querido Camioneros en torneos locales y regionales, mostrando un compromiso inquebrantable con el fútbol de nuestra Liga; su dedicación no solo ha sido hacia los equipos, sino también hacia la formación de jóvenes talentos y la promoción del Fútbol en nuestra región. El Colo Javier Míguez representa los valores de trabajo en equipo, respeto y pasión por el fútbol, sirviendo como modelo a seguir para jugadores y entrenadores.

Invitamos a todos los simpatizantes, jugadores y miembros de la comunidad futbolística a unirse a nosotros en la celebración de este torneo, que no solo reconoce a este hombre del fútbol sino que también fomentará el espíritu de competencia y camaradería que él siempre ha promovido.

Más detalles sobre el inicio del torneo y actividades relacionadas se publicarán próximamente.

El jueves, reunión final

A la espera del debut oficial de la Temporada 2026 que será éste sábado 28 de febrero, este jueves habrá reunión de delegados en la sede de Piedra Buena casi esquina Obligado donde se definirán los últimos pasos, como presentación de lista de buena fe, definir si el libro de pases quedará abierto un tiempo más, la creación de los distintos fixtures y la programación del fin de semana, siendo la cancha del Centro Deportivo Municipal la que más se utilizará, aunque también contarán con la cancha del AGP y la del Club San Martín.

Por su parte, ya se sabe que la Liga Oficial se plegará al paro de actividades que ha manifestado la Asociación del Fútbol Argentino que comprende del 4 al 8 de marzo.

Vale recordar que el torneo Oficial se disputará por sistema de puntos, todos contra todos a dos ruedas con partidos de ida y vuelta. En caso de existir igualdad en puntos al finalizar el Torneo, a los efectos de establecer una clasificación, se aplicará lo previsto en el punto siguiente (12).

El equipo que ocupe el primer lugar al finalizar el Torneo Oficial será proclamado Campeón del Torneo Oficial 2026. Al equipo ubicado en el segundo lugar, se le sumarán los tres clasificados de la siguiente definición: Se enfrentarán los equipos que ocupen desde el tercer al octavo lugar de la tabla general: Primera Ronda: Tercero vs. Octavo; Cuarto vs. Séptimo y Quinto vs. Sexto a partido de ida solamente con ventaja deportiva para los mejores ubicados en la tabla general. En caso de igualdad pasa a la siguiente ronda el mejor ubicado en la tabla general.