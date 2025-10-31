 “La Tarde Encantada” llega al Paseo Hecho con el Corazón

El Municipio de Tolhuin, a través de la Dirección de Desarrollo Productivo, invita a la comunidad a disfrutar de un nuevo fin de semana en el Paseo Hecho con el Corazón, el clásico encuentro de productores y emprendedores locales que se realiza cada sábado y domingo en el Edificio de Turismo y Producción, ubicado en Rupatini 51.

TOLHUIN.- Este sábado 1 de noviembre, de 16 a 20 horas, y el domingo 2 de noviembre, de 15 a 19 horas, los vecinos y vecinas podrán recorrer los stands, conocer los productos locales y compartir un espacio de encuentro y desarrollo comunitario.

En esta edición, el Paseo se vestirá de magia con una propuesta especial: “La Tarde Encantada”, una jornada pensada para disfrutar en familia, con disfraces, juegos, meriendas y el clásico dulce o truco, que llenará de color y diversión el corazón de la ciudad. Desde las 16 horas del sábado, el evento contará además con la participación de las emprendedoras de la Feria Corazón de la Isla, quienes se sumarán con sus creaciones y productos, fusionando ambos espacios en una gran celebración colectiva.

Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa busca fortalecer el trabajo de los emprendedores locales, promoviendo el consumo interno y la participación de toda la comunidad en un entorno amigable y festivo. El Paseo Hecho con el Corazón sigue adelante como un espacio de referencia para el encuentro, el intercambio y la valorización del trabajo artesanal y productivo de Tolhuin.

Con espíritu de celebración y alegría, “La Tarde Encantada” invita a grandes y chicos a sumarse con su disfraz, disfrutar de una merienda compartida y vivir una experiencia única donde el arte, la producción local y la diversión se encuentran.