Trasladan la Subsecretaría de DDHH de la ex ESMA

El Gobierno trasladará la Secretaría de Derechos Humanos, con sede actual en la ex ESMA, al edificio que ocupó hasta su eliminación el ex Ministerio de la Mujer, en Cochabamba 54 de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), una mudanza que se llevaría a cabo en marzo, según anticipan fuentes oficiales.

BUENOS AIRES (NA).- Se trata de un mes clave en materia de derechos humanos, ya que el martes 24 de marzo se conmemorará el 50º aniversario del golpe de Estado de 1976, y, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, se prevén actos y marchas en todo el país, impulsadas por entidades como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, enfrentadas con el Gobierno.

El Ministerio funcionó en Cochabamba 54 desde su creación en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, hasta febrero de 2024, cuando el presidente Javier Milei redujo el organismo a una subsecretaría y ordenó el desalojo del edificio que se encontraba en obras y con dificultades edilicias.

En 2025 ese mismo edificio -al igual que la Subsecretaría- pasó a la órbita del Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona y aún se encuentra en obras para posibilitar que sea ocupado por los funcionarios del área.

En 2024 el Poder Ejecutivo había dejado trascender que ese inmueble sería vendido a través de la Agencia de Bienes del Estado (AABE), iniciativa que nunca se llevó adelante y quedaría sin efecto ahora de confirmarse la mudanza a ese edificio de la subsecretaría.

Según trascendió, en el predio de la ex ESMA, de unas 17 hectáreas, continuarían funcionando el Archivo Nacional para la Memoria, el Museo Sitio de Memoria ESMA, el Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y entre otros.