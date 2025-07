La Sociedad Rural de Tierra del Fuego prepara un amparo por la carne con hueso

En diálogo con FM La Isla, la presidenta de la Sociedad Rural de Tierra del Fuego, Lucila Apollinaire, confirmó que se está elaborando un amparo contra la resolución nacional que autoriza el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, medida que ya fue judicializada en Río Negro y Santa Cruz.

En primer lugar, Lucila Apollinaire aseguró «tenemos el tema en agenda desde marzo. El SENASA nacional había cambiado las condiciones a través de la resolución 180. Nos pusimos a trabajar todos juntos en el bloque patagónico de productores y se logró suspender la resolución hasta tanto se estudiase la medida. Lamentablemente, el 27 de junio sacaron la resolución 460, de manera inconsulta, y toda la Patagonia está en un momento de protesta”.

En esa línea, sosutvo que las consecuencias ya son visibles «nosotros hemos pedido en reiteradas oportunidades las cartas de Chile y de la Unión Europea que nos iban a dar la seguridad de que no había inconvenientes, pero nos mintieron porque esas cartas no nos llegaron. Tuvimos acceso a ellas días pasados y la respuesta no es buena, porque se pierde gran parte del estatus sanitario del sur de la Argentina”.

Además, advirtió sobre la pérdida de mercados internacionales «todo el mundo quiere comprar productos orgánicos, sin vacunas, sin un montón de cuestiones, y nosotros teníamos ese estatus diferenciado. Tierra del Fuego es libre de tuberculosis y brucelosis bovina. Por eso era importante mantener esto, y no sucedió”.

Respecto al impacto logístico y sanitario, fue clara «contamos solamente con el matadero de Ushuaia y el de Río Grande. Hay un solo frigorífico privado y gran parte de los ovinos se faenan en Santa Cruz. Ante cualquier situación como un brote de aftosa, esto nos imposibilitaría salir con hacienda en pie desde Tierra del Fuego, ya que tenemos que transitar por rutas chilenas y obviamente el país vecino cuida su sanidad”.

Sobre los motivos de la decisión del gobierno nacional, expresó «nosotros pensamos que tiene que haber algún interés económico en ubicar carne del norte de la barrera, que ha sido rechazada por otros mercados. No se benefician pequeñas carnicerías, sino grandes frigoríficos de Buenos Aires o La Pampa, incluso con capitales brasileños”.

En otro tramo, celebró el avance de Tolhuin en el control de la población canina «hace unos días recibimos la invitación del intendente Daniel Harrington y de Paula Cejas, para participar del informe de los resultados del trabajo de la nueva dirección de salud veterinaria. Fue muy positivo. Por primera vez no tuvimos que ir nosotros a pedir respuestas a los municipios, sino que ellos nos llamaron para analizar el balance de gestión”.

Destacó el trabajo con organismos científicos como CADIC y CONICET «se contabilizaron los perros sueltos en las tres ciudades, y solo en Tolhuin se contaron 2.888 perros en estas condiciones. Muchos tienen dueño, pero los dejan sueltos. Se trabaja en vacunación, castración, concientización y construcción de caniles”.

Finalmente, Apollinaire señaló la importancia de continuar ese camino «esto no se hace solo por los productores o por los perros. En una ciudad donde se controlan las mascotas, repercute en la calidad de vida de todos. Tolhuin ha dado un gran paso y ojalá otros municipios lo sigan”.