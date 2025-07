“La situación no tiende a mejorar”, Rodrigo Cárcamo

El Secretario General del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) de Tierra del Fuego, aseguró que las textiles operan al 30% y alertó sobre cierres, despidos y la falta de una estrategia de reconversión para sostener los empleos.

“La situación está en una tensa calma, por así decirlo. Hace un par de meses que no se han registrado ni despidos ni suspensiones, cosa que es bastante importante para el trabajador, pero las perspectivas a nivel nacional nos están afectando”, sostuvo el Secretario General de SETIA Tierra del Fuego, Rodrigo Cárcamo, y agregó, “las textiles hoy están trabajando en un porcentaje de capacidad productiva de alrededor del 25 a 30%”, una cifra que se replica a nivel país. En algunas provincias la situación es muy fuerte, hay empresas que están cerrando, adelantando vacaciones, porque la mayoría están sobre estoqueadas y no están pudiendo vender. Las producciones que se venían dando hasta no hace mucho están comenzando a disminuir”.

El sindicalista sostuvo que, “la realidad marca que la situación económica está en crisis y estamos en recesión. No hay una luz al final del túnel o una dirección clara. Hoy los empresarios están diversificando, pero hacia otro rubro”.

Para Cárcamo, el sector textil fue uno de los más perjudicados con el subrégimen industrial. “El convenio perjudicó más a las textiles que a las electrónicas. Si esto sigue así, no va a terminar bien en nuestra provincia”, enfatizó.

“La perspectiva es muy compleja. No hay certeza de cuánto van a poder aguantar los empresarios. Estamos hablando de un industricidio nunca visto”, alertó, y recordó que, “no es la primera vez que los grupos empresarios abandonan la producción para dedicarse a importar, ha pasado. En los noventa muchas empresas cambiaron su razón de trabajo y se volcaron a la importación”.

Además, remarcó las desventajas que enfrentan frente a productos extranjeros, “nunca competimos de igual a igual por la carga impositiva que tiene el producto nacional. Hay países que todavía tienen trabajo infantil con sueldos de un euro por día. Así es imposible competir”.

Tras fuertes recortes de personal el año pasado, las empresas textiles hoy mantienen una estructura mínima para sostenerse. Actualmente, el sector emplea unos 460 trabajadores, cuando antes de la crisis había entre 400 y 500 más.

Finalmente, confirmó que mantienen diálogo constante con la Ministra de Trabajo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, aunque aclaró que, “la situación no tiende a mejorar”, y que otros sectores productivos de la provincia atraviesan niveles de desempleo aún más altos.

Fuente: desdelasbases.com.ar