La SIDE bloqueó un ciberataque contra la página de la Cancillería

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) confirmó ayer que la Agencia Federal de Ciberinteligencia evitó un hackeo contra el dominio oficial de la Cancillería argentina.

BUENOS AIRES (NA).- “El intento de agresión, de tipo Denegación de Servicio Distribuido (DDoS), fue detectado de manera temprana y repelido con éxito por los equipos técnicos especializados, que activaron de inmediato los protocolos, evitando cualquier afectación al funcionamiento de los servicios públicos”, detalló la SIDE en un comunicado.

Este hecho se enmarca “en una campaña coordinada de acciones hacktivistas dirigidas específicamente contra los países que integran el Board of Peace, creado por el presidente Donald J. Trump”, sostuvo el organismo.

En este contexto, también se registraron ataques similares contra sitios gubernamentales de Albania en los días previos, “lo que confirma un patrón de agresión digital contra los Estados miembros de dicho espacio estratégico”, se indicó.

“La Argentina, como parte de este nuevo esquema internacional orientado a la defensa de la estabilidad y el orden global, se ha convertido en uno de los objetivos de esta ofensiva digital, en un escenario mundial marcado por crecientes tensiones y conflictos geopolíticos”, planteó la SIDE.

Y cerró señalando que “el Estado argentino continúa fortaleciendo sus capacidades de inteligencia y ciberseguridad para anticipar, detectar y neutralizar este tipo de agresiones, resguardando la soberanía digital, la seguridad nacional y los intereses estratégicos del país”.