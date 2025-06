La senadora López repudió la detención de Cristina Fernández de Kirchner

“Es un golpe institucional”, sostuvo la representante fueguina. Y recordó los años de proscripción y persecución al peronismo: “Proscribieron a Perón, profanaron el cuerpo de Evita, prohibieron sus nombres, y detuvieron y desaparecieron a miles de militantes. Pero no pudieron con el pueblo”, advirtió.

RIO GRANDE.- La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, calificó como «un golpe institucional contra la democracia» la detención de la expresidenta de la Nación y actual presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner. «Lo que está ocurriendo en la Argentina es muy grave, la detención de Cristina es el inicio de una virtual dictadura», denunció la senadora.

López afirmó que el gobierno nacional —a pesar de haber asumido democráticamente— hoy actúa como un régimen de facto. «Estamos frente a un gobierno que llegó por las urnas, pero que ya no gobierna con respeto a las reglas democráticas. Lo de la Corte Suprema de Justicia no es un fallo judicial: es una operación política para proscribir a quien representa a millones de argentinos y argentinas. Si no te dejan elegir, no es democracia», aseguró.

López advirtió que “detrás de esta maniobra no solo está el intento de silenciar a Cristina, sino el objetivo más profundo de poner de rodillas y desmovilizar al pueblo argentino. No vienen por ella. Vienen por los que más sufren, vienen por tus derechos, por tu salario, por tu libertad. Proscriben a la líder del peronismo para profundizar el modelo de ajuste, entrega y exclusión. Por eso quieren correrla del camino».

La senadora también cuestionó el rol del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, a quienes acusó de actuar de forma funcional al poder económico y mediático.

«La Corte actúa con apuro solo cuando se trata de Cristina. Fue vergonzoso ver y escuchar como los periodistas de los medios nacionales apretaban a los jueces para que se apuraran a sacar un fallo a los pocos días que Cristina anunció que va a ser candidata en las próximas elecciones. Si fueran verdaderos garantes de la Constitución, ya habrían frenado esta causa armada para perseguir políticamente a quien se atrevió a gobernar para la mayoría del pueblo», sentenció.

En referencia al contexto histórico, López recordó los años de proscripción y persecución al peronismo y trazó un paralelismo con la actualidad: «Proscribieron a Perón, profanaron el cuerpo de Evita, prohibieron sus nombres, bombardearon una plaza, fusilaron a compañeros y compañeras y detuvieron y desaparecieron a miles de militantes. Pero no pudieron con el pueblo. Hoy intentan repetir la historia con Cristina y con el peronismo, pero tampoco van a poder».

Finalmente, la senadora Cristina López llamó a la unidad de las fuerzas populares y a la movilización pacífica en defensa de la democracia. «No es tiempo de tibiezas ni de especulaciones. Es tiempo de compromiso con nuestra historia. Vamos a defender a Cristina porque en ella defendemos a la democracia, al pueblo y al futuro de la patria», concluyó.