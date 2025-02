La senadora López presentó un proyecto de repudio a la decisión del presidente Milei

“Milei es un terraplanista que quiere llevar a la Argentina a una catástrofe de la salud pública. Esta decisión no solo nos aísla del mundo, sino que nos condena a un retroceso sanitario sin precedentes”, dijo la representante fueguina en la Cámara Alta.

BUENOS AIRES.- La senadora nacional, Cristina López, presentó un proyecto de repudio a la decisión del presidente Javier Milei de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La representante fueguina advirtió que esta “irresponsable medida” representa un “grave retroceso en materia de salud pública” que tendrá consecuencias para el acceso a vacunas, medicamentos, recursos científicos, tecnológicos y económicos.

«La salida de la OMS es un acto de soberbia y una irresponsabilidad que pone en riesgo la salud de millones de argentinos. Esta decisión nos aísla del mundo y nos deja en las puertas de una catástrofe sanitaria”, afirmó.

En este sentido, informó que “los argentinos perderemos herramientas esenciales para enfrentar crisis sanitarias, garantizar el acceso a vacunas y medicamentos, y mantener programas vitales como los de salud materno-infantil, enfermedades transmisibles y no transmisibles, y de salud mental”.

La senadora por Tierra del Fuego agregó que “se pierden ingresos para la compra de insumos y tecnología sanitaria a menor costo, como vacunas y tratamientos para VIH/SIDA” así como “laboratorios como el Malbrán y el INCUCAI verán afectada su capacidad y reconocimiento internacional”.

“Milei es un terraplanista que quiere llevar a la Argentina a una catástrofe de la salud pública. Esta decisión no solo nos aísla del mundo, sino que nos condena a un retroceso sanitario sin precedentes. Menos salud, menos vacunas, menos conocimientos, menos investigación y menos tecnología es el futuro que nos espera si no revertimos esta medida», remarcó López.

La senadora fueguina también aclaró que la OMS no impone órdenes a los países, sino que emite recomendaciones que cada nación puede adoptar o no según su contexto. «La OMS es un espacio de cooperación técnica y científica, no una entidad que limita la soberanía de los países. Abandonarla es renunciar a un aliado estratégico en la lucha por la salud pública», sostuvo.

Finalmente, López hizo un llamado a la reflexión sobre el impacto de esta decisión: «retirarnos de la OMS es un acto que no tiene justificación alguna. Es una medida que afectará a todos los argentinos, pero especialmente a los más vulnerables. Repudiamos desde el Senado la irresponsable decisión de Milei y si es necesario rechazaremos el DNU para revertirla”.

El proyecto de repudio presentado por la senadora López busca generar un debate urgente en el Congreso sobre las consecuencias de esta medida y promover acciones para garantizar que Argentina mantenga su participación activa en la OMS/OPS.