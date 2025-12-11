La senadora López abandonó el grupo de WhatsApp del Bloque Justicialista

La senadora por Tierra del Fuego, Cándida Cristina López, dejó en las últimas horas el grupo de WhatsApp que integraban los 24 miembros de Fuerza Patria bajo el nombre “Bloque Justicialista”, creado por José Mayans y Juliana di Tullio tras la conformación de la nueva Cámara Alta. Su salida sorprendió a los legisladores, que vieron en sus teléfonos la notificación de que López había abandonado el espacio digital.

El gesto, interpretado como una señal política clara, se suma al escenario de fragmentación interna que atraviesa el peronismo luego del recambio parlamentario. Para Mayans, implica además la posibilidad de perder otra banca dentro de un bloque ya reducido tras los resultados electorales de octubre.

Un clima de creciente tensión y distancias previas

La ausencia de López en la reciente cena de fin de año del bloque —realizada en el quincho del PJ nacional en Matheu— ya había despertado comentarios entre sus colegas, del mismo modo que su distanciamiento en las últimas semanas. La senadora fueguina arrastra diferencias políticas con varios integrantes de la bancada y forma parte del grupo de legisladores que analiza su continuidad en la nueva configuración del peronismo en la Cámara Alta.

El panorama se complejiza por la indefinición de los cuatro senadores de Convicción Federal, quienes ni siquiera habrían sido incluidos en el grupo de WhatsApp y aún debaten si integrarán un interbloque con Fuerza Patria o seguirán otro camino.

El conflicto tras las agresiones en el Congreso profundizó la fractura

Desde el entorno de López atribuyen su malestar a un episodio reciente: las agresiones sufridas por parte del personal de seguridad que responde a la vicepresidenta Victoria Villarruel, ocurridas cuando la senadora se presentó acompañada por un cerrajero para acceder a una oficina cuyos ingresos habían sido restringidos tras un cambio de cerraduras.

A raíz del hecho, López radicó una denuncia por lesiones leves y abuso sexual en primer grado. Según su equipo, solo “contadas excepciones” dentro del peronismo se solidarizaron: entre ellos, Juliana di Tullio, Carlos Linares, Sandra Mendoza, Fernando Salino, Juan Manzur, José Neder, Mariano Recalde y la exsenadora Silvia Sapag. “El resto miró para otro lado”, lamentaron.

Nueva presentación judicial este jueves

La senadora fueguina se presentará este jueves en Comodoro Py para aportar más pruebas en la causa que investiga los hechos en su contra. Su salida del grupo interno, interpretada como un movimiento político previsible, profundiza la tensión dentro del Bloque Justicialista y anticipa posibles reacomodamientos en la estructura parlamentaria.

El escenario abre interrogantes sobre cómo quedará conformado el nuevo mapa del peronismo en el Senado y cuál será finalmente el rol de López dentro de la Cámara Alta en los próximos meses.