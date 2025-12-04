La Secretaría de Turismo mantuvo un encuentro protocolar con la embajada británica

Funcionarios de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, encabezados por la secretaria Viviana Manfredotti y el subsecretario Maximiliano García, mantuvieron un encuentro protocolar con Catalina Ajargo, oficial consular de la Embajada Británica.

USHUAIA.- Manfredotti destacó que “el objetivo fue intercambiar información estrictamente vinculada a la presencia de turistas británicos en la ciudad”.

La secretaria subrayó que “la función de la Secretaría de Turismo es vincularnos con los representantes de los diferentes países que nos visitan, no solo para incrementar la afluencia turística, sino también para mejorar el servicio de asistencia y protección a los ciudadanos extranjeros que quieren conocernos y confían en que estamos trabajando para brindarles una experiencia única e inolvidable”.

Asimismo, afirmó que “Ushuaia es un destino reconocido internacionalmente, y la mejor manera de proteger ese posicionamiento es brindar seguridad a quienes nos eligen. Eso solo se logra mediante un trabajo serio, que nos muestre como una ciudad comprometida con quienes desean disfrutar de todo lo que tenemos para ofrecer”.

En cuanto a los datos recientes, Manfredotti precisó que “el año pasado ingresaron al Parque Nacional más de 3.800 visitantes británicos y, en este año, ya suman más de 1.700. Además, debemos recordar que Ushuaia es la puerta de entrada a la Antártida más importante del mundo, y en ese rol, el 7% de los más de 105 mil cruceristas que pasaron por nuestro puerto rumbo al continente blanco en la última temporada son de nacionalidad británica”.