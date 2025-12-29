La Secretaría de Ambiente recuerda medidas para prevenir incendios forestales

Con el objetivo de preservar los ecosistemas fueguinos y garantizar la seguridad de la comunidad, la Secretaría de Ambiente reitera las medidas fundamentales para la prevención de incendios forestales durante la temporada estival, haciendo especial hincapié en la consulta y el estricto respeto del Índice de Peligrosidad de Incendios (IPI).

Se recuerda a la población que hacer fuego está prohibido en toda la provincia, excepto en los sitios especialmente habilitados (campings autorizados) y únicamente cuando el Índice de Peligrosidad de Incendios lo permita. Esta herramienta es clave para evaluar el riesgo diario.

El IPI se actualiza todos los días y se publica alrededor del mediodía a través de los canales oficiales de comunicación del Gobierno provincial. Además, puede consultarse en la señalización ubicada en los accesos y salidas de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

Índice VERDE: Se permite hacer fuego sólo en los campings habilitados.

Índice ROJO: No está permitido hacer fuego en ningún lugar de la provincia, incluidos los campings autorizados.

Al respecto, el subsecretario de Manejo del Fuego, Rodrigo Cía, señaló: “consultar el índice antes de salir y respetar las condiciones vigentes es fundamental para evitar incendios. En esta época, la prevención empieza con decisiones simples, como no encender fuego cuando no está permitido”. Y agregó: “Además, los equipos de brigadistas estarán realizando recorridos preventivos en distintos sectores de la provincia para concientizar y asegurar el cumplimiento de las normativas”.

En el marco de la campaña “Naturaleza sin Fuego”, se promueve activamente el uso de calentadores portátiles a gas, homologados y de corte rápido, como una alternativa segura, práctica y fácil de usar. Estos dispositivos no dependen del índice de peligro y pueden utilizarse en caminatas, salidas al campo o campamentos, permitiendo disfrutar del verano sin poner en riesgo el entorno natural.

En época de festejos y mayor circulación en áreas naturales, cuidar la naturaleza también es parte del festejo. La prevención de incendios forestales es una responsabilidad compartida, clave para proteger nuestros bosques, la biodiversidad y a todas las personas que viven y visitan Tierra del Fuego.

Para conocer más recomendaciones y el listado completo de campings y sitios habilitados, ingresar al sitio web oficial: https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/temporada-de-incendios/

Ante la detección de una columna de humo o cualquier emergencia, comunicarse de manera inmediata al 103 (Defensa Civil) o al 911.