La Sala INCAA UNTDF proyectará 2 documentales sobre la Antártida

En el marco de las celebraciones por el Día de la Antártida Argentina, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur invita a la comunidad a participar de una doble proyección documental el próximo sábado 21 de febrero a las 19 horas, en la Sala INCAA UNTDF (Edificio B – Salón B1).

La jornada comenzará con la presentación de “Censo y Comportamiento” (14 min), del realizador fueguino Guido De Paula, producido por la Dirección de Producción Audiovisual de la UNTDF en colaboración con el Instituto Antártico Argentino. El film retrata la experiencia de Martín y Damián, dos científicos argentinos que recorren kilómetros bajo viento y nevisca desde la Base Carlini hasta un refugio donde conviven con una colonia de elefantes marinos. Allí estudian a los juveniles que se preparan para disputar su lugar en la vida adulta.

Posteriormente, el Dr. Pablo Fontana, investigador e historiador especializado en temas antárticos, introducirá “Atrapados en el fin del mundo” (84 min). Este documental argentino, dirigido por Eduardo Sánchez en 2003, revive la épica expedición sueca a la Antártida (1901-1903), liderada por Otto Nordenskjöld. La narración reconstruye la odisea de 29 hombres que sobrevivieron aislados durante dos años tras la pérdida de su barco, enfrentando temperaturas extremas y el escorbuto, hasta ser rescatados en una hazaña histórica.

Cabe recordar que este encuentro se realiza en vísperas del Día de la Antártida Argentina, que se conmemora cada 22 de febrero en recuerdo del izamiento de la bandera nacional en la Base Orcadas en 1904. Ese hecho marcó el inicio de la presencia argentina permanente en el continente blanco, símbolo de soberanía, compromiso científico y pertenencia territorial.

Los/as esperamos compartir esta doble proyección en sintonía con las demás actividades que la Universidad organiza en conmemoración del Día de la Antártida Argentina.