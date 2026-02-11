La recolección de residuos tendrá una interrupción temporal

El Municipio de Río Grande informa a los vecinos y vecinas que durante la tarde de este miércoles el servicio de recolección de residuos tendrá una interrupción temporal.

En este marco, se solicita la colaboración de los vecinos y vecinas, evitando sacar los residuos a la vía pública durante ese período, a fin de mantener el orden, la limpieza y el cuidado de los espacios comunes de nuestra ciudad.

El servicio se reanudará con normalidad el jueves 12 de febrero, retomando los recorridos habituales. Por tal motivo, se pide respetar los horarios establecidos para la disposición de los residuos.

Desde el Municipio agradecemos la comprensión y el acompañamiento de la comunidad, entendiendo que el compromiso de cada vecino y vecina es fundamental para seguir construyendo una ciudad más limpia y ordenada.