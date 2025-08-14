Provincia y UNTDF solicitan pronunciamiento sobre concurso en las Malvinas

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, junto a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), informó que se ha remitido una nota formal al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitando que el organismo manifieste su repudio frente al concurso denominado “Conociendo a mis vecinos de las Islas Falkland” (sic), impulsado por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a través de sus embajadas en Paraguay, Uruguay y la Argentina.

La nota denuncia que esta acción constituye un nuevo intento británico de menoscabar los legítimos e irrevocables derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, todos ellos parte integrante de la Provincia, en particular al incluir como organizador al ilegítimo gobierno isleño.

El rector de la UNTDF, Mariano Hermida se expresó ante sus pares del CIN y dijo que «como Universidad Pública Nacional asentada en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es que solicitamos al resto de los integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (en el que se encuentran integradas todas las Universidades Nacionales) acompañar los reclamos soberanos de nuestro país evitando promover la postulación de estudiantes de nuestras casas de estudios.»

Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, sostuvo: “Vamos a coordinar acciones conjuntas para desincentivar la participación de estudiantes en esta maniobra, que solo busca erosionar nuestros derechos soberanos y naturalizar la ocupación ilegal británica en territorios australes que forman parte inseparable de nuestra Provincia”.

Asimismo el funcionario advirtió: “Este nuevo paso del Reino Unido, que persiste en su accionar pese a lo expresado por la comunidad internacional en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas –reiterado año tras año por el Comité Especial de Descolonización–, es inadmisible y contrario al espíritu que debe guiar la relación bilateral respecto a la Cuestión de las Islas Malvinas”.

La misiva recuerda que en el pasado, universidades nacionales de las que eran alumnos los ganadores de este concurso emitieron resoluciones condenando este tipo de actos y reafirmando los derechos argentinos sobre los territorios en disputa.

En ese sentido, en 2022 el CIN ya había emitido una declaración repudiando este accionar británico e invitando a todas las instituciones de educación superior que desarrollan actividades académicas en Argentina a adherir a esa postura, desalentar la participación de sus estudiantes en la competencia y reafirmar el compromiso con la defensa de la soberanía nacional.